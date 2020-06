Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

A Schlumberger Limited ("Schlumberger") anunciou hoje que a expiração da oferta pública em dinheiro anteriormente anunciada pela Schlumberger Investment SA, uma subsidiária indireta de propriedade integral da Schlumberger ("SISA"), para todas e quaisquer das Notas privilegiadas de 3,300% da SISA em circulação com vencimento em 2021 ("Notas"), nos termos e sujeita às condições estabelecidas na Oferta de compra datada de 17 de junho de 2020 (a "Oferta de compra") e ao Aviso de entrega garantida relacionado, anexo à Oferta de compra (o "Aviso de entrega garantida"). A oferta pública de aquisição é mencionada como a "Oferta". A Oferta de compra e o Aviso de entrega garantida são mencionados, em conjunto, como os "Documentos da Oferta". A oferta expirou às 17h00, horário da Cidade de Nova York, hoje, 23 de junho de 2020 (o "Horário de Expiração"). Até o Horário de Expiração, as ofertas válidas haviam sido recebidas (e não retiradas) nos valores definidos na tabela abaixo.

-0- *T Título do valor mobiliárioNúmeros CUSIPMontante principal PendenteMontante principal Adjudicado(1)Percentual de Pendente Montante adjudicado(1) 3,300% notas privilegiadas com vencimento em 2021 806854AB1 / US806854AB12 L81445AB1 / USL81445AB10 US$ 1.600.000,000 US$ 935.224.000 58,45% *T

(1) Exclui notas propostas através de procedimentos de entrega garantida definidos na Oferta de Compra.

A SISA espera aceitar para compra todas as notas ofertadas de forma válida e não retiradas de forma válida na Oferta, incluindo notas ofertadas de acordo com os procedimentos de entrega garantida na Oferta de Compra. O pagamento pelas notas adquiridas de acordo com a Oferta deverá ser feito em 26 de junho de 2020 (a "Data de Liquidação").

A "Consideração de Oferta Pública de Aquisição" aplicável será de $1.026,06 para cada valor principal de $1.000 das Notas, mais juros devidos e não pagos até, mas não incluindo, a Data de Liquidação, pagável na Data de Liquidação.

A Oferta foi feita de acordo com a Oferta de Compra e a Notificação de Entrega Garantida. A D.F. King & Co., Inc. está atuando como agente de propostas e agente de informação para as Ofertas. A Goldman Sachs & Co. LLC e a J.P. Morgan Securities LLC atuaram como gestores de negociação, e o Standard Chartered Bank e a UniCredit Capital Markets LLC atuaram como cogestores de negociação da Oferta.

Declarações de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" segundo o significado atribuído pela legislação federal de valores mobiliários dos Estados Unidos, isto é, declarações sobre eventos futuros, e não sobre eventos passados. Geralmente, estas declarações contêm termos como "esperar", "poder", "acreditar", "planejar", "estimar", "pretender", "prever", "deveria", "poderia", "vai", "ver", "provavelmente" e outros semelhantes. Declarações prospectivas abordam questões que são, em graus variados, incertas, tais como declarações sobre os termos e prazos de conclusão da Oferta, inclusive a aceitação da compra de qualquer Nota ofertada de forma válida e os respectivos Prazo de Vencimento. A Schlumberger e a SISA não podem oferecer nenhuma garantia de que estas declarações se comprovarão corretas. Essas declarações estão sujeitas, entre outros aspectos, aos riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da Schlumberger registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos ou a esta fornecidos. Os resultados reais podem variar substancialmente daqueles previstos pelas declarações prospectivas da Schlumberger. As declarações prospectivas refletem unicamente as informações disponíveis na data deste comunicado de imprensa, e tanto a Schlumberger como a SISA se isentam de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar estas declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Simon Farrant - vice-presidente de Relações com Investidores da Schlumberger Limited Joy V. Domingo - diretor de Relações com Investidores da Schlumberger Limited

Escritório +1 (713) 375-3535 investor-relations@slb.com

