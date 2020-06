A região da América Latina e do Caribe superou nesta terça-feira (23) as 100.000 mortes pelo novo coronavírus, mais da metade delas ocorridas no Brasil, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

A pandemia se acelera na região, que já soma 2,1 milhões de casos de COVID-19, com Brasil, México, Peru e Chile como os países mais afetados.