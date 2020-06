Dow Jones sobe e Nasdaq bate novo recorde em Wall Street

A bolsa de Nova York fechou no azul nesta terça-feira (23), em um mercado que não dá sinais de esgotamento e é sustentado pelas ações tecnológicas.

O principal índice nova-iorquino, o Dow Jones Industrial Average, subiu 0,50%, a 26.155,28 puntos.

O Nasdaq, enquanto isso, subiu 0,74%, a 10.131,37 pontos, alcançando seu segundo recorde consecutivo.

O índice ampliado S&P; 500, por sua vez, fechou em alta de 0,43% a 3.131,29 unidades.

Vários gigantes da tecnologia, entre eles Apple (+2,13%), Amazon (+1,86%), Facebook (+1,26%) e Microsoft (+0,67%) atingiram máximos históricos.

A Amazon em particular anunciou nesta terça a criação de um fundo de investimentos de 2 bilhões de dólares para financiar empresas que permitiriam chegar a "uma economia de carbono zero".

"Quem apostou em um mercado com viés de alta está ganhando", constatou a Art Hogan de National Holdings.

Mas, "se tivermos duas semanas seguidas com um aumento de casos (do novo coronavírus) de 5%, penso que o mercado pisará no freio muito rápido", avaliou o especialista.