Djokovic anuncia que testou positivo para o novo coronavírus

O líder do ranking mundial do tênis, o sérvio Novak Djokovic, anunciou nesta terça-feira que testou positivo para o novo coronavírus, ampliando a lista de jogadores infectados após o torneio de exibição, Adria Tour, que organizou nos Bálcãs.

"Novak Djokovic deu positivo para COVID-19", afirma um comunicado divulgado pela equipe do sérvio. O texto acrescenta que o tenista não tem nenhum sintoma.

Três tenistas que participaram no Adria Tour, que começou em meados de junho, já haviam apresentado resultado positivo: o búlgaro Grigor Dimitrov (19º mundial), o croata Borna Coric (33º) e o sérvio Viktor Troicki (184º).

"Após a chegada a Belgrado (procedente de Zadar, Croácia, onde foi disputada no sábado e domingo a segunda etapa do torneio), fizemos o teste. O meu e o de Jelena (sua esposa) deram positivo. Os das crianças deram negativos", afirma Djokovic no comunicado.

- Sem protocolo de saúde -

O número 1 do ranking mundial afirmou que está "completamente desolado por cada caso individual de contaminação".

"Espero que o número de infectados não aumente", completou.

"Tudo o que fizemos no último mês, fizemos de todo o coração e com intenções sinceras", acrescentou o sérvio, ao recordar que o torneio foi organizado "com a ideia de ajudar os tenistas da região, de criar condições para que joguem e para que tenham uma renda com o objetivo de superar mais facilmente este período difícil".

Uma arena lotada, com praticamente todos os espectadores sem máscara e jogadores se abraçando na quadra, jantando juntos sem nenhuma medida de precaução e uma festa em uma discoteca na qual foi possível observar Djokovic e Dmitrov, entre outros, sem camisa, além de partidas de basquete sem restrições: estas foram as imagens registradas durante a etapa de Belgrado (13 e 14 de junho) do Adria Tour.

Nenhum ato estava contra as regras determinadas pelas autoridades de saúde da Sérvia, país que organizou eleições legislativas no domingo passado.

"Organizamos o torneio no momento em que o vírus perdia força, acreditando que estavam reunidas as condições para sua realização", insistiu Djokovic no comunicado, anunciando que permanecerá isolado durante 14 dias e que fará um novo teste em cinco dias.

Dominic Thiem (3º), Alexander Zverev (7º), Andrey Rublev (14º) e Marin Cilic (37º), Outros quatro tenistas do alto escalão da ATP que participaram do Adria Tour, deram negativo nos testes para o novo coronavírus.

O efeito dominó provocado pelo comportamento dos participantes do Adria Tour coloca em risco a retomada do circuito masculino de tênis, prevista para 14 de agosto em Washington, nos Estados Unidos. O US Open está agendado para 31 de agosto.

- Prejuízo para a imagem -

O Grand Slam norte-americano conseguiu a autorização para ser disputado após estabelecer um rigoroso protocolo sanitário, medidas que Djokovic havia chamado de "extremas".

Menos querido pelo grande público do que os eternos rivais Roger Federer e Rafael Nadal, Djokovic vem colecionando polêmicas nas últimas semanas, se distanciando ainda mais das outras duas lendas do tênis.

Campeão de 17 Grand Slams na carreira, Djokovic promoveu durante conversa ao vivo no Instagram uma pessoa que afirmava ser possível purificar água através do pensamento. O sérvio também questionou o uso da vacina caso o remédio para o coronavírus seja descoberto.

No início do mês, Djokovic, presidente do conselho de jogadores, não participou de uma videoconferência organizada pela ATP para debater a retomada do circuito, suspenso desde março. Cerca de 400 tenistas fizeram parte do debate.

Os outros tenistas começaram a levantar a voz contra o atual líder do ranking. "Se Novak não pegar a COVID, eu vou começar a me benzer com água de ondas positivas", ironizou o americano Tennys Sandgren antes do sérvio testar positivo.

Nick Kyrgios, um dos jogadores mais polêmicos do circuito e ferrenho crítico do fato de seus colegas terem disputado o Adria Tour, comentou o teste positivo de Djokovic nesta terça-feira: "Orações para todos os jogadores que foram contagiados. Não me mencionem em nada de 'irresponsável' ou 'estúpido' que eu possa ter feito. Isso supera tudo".