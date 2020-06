Comunicado do Business Wire :Toshiba Corporation

Toshiba Corporation (TOKYO:6502) anunciou hoje a nomeação de 11 de seus atuais diretores para reeleição ao Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária da empresa para o 181o período fiscal, a ser realizado em 31 de julho de 2020.

A empresa também anunciou que nomeou Osamu Nagayama para presidente do Conselho de Administração, para suceder o atual presidente Yoshimitsu Kobayashi, que está se aposentando depois de servir à Toshiba como diretor externo independente desde 2015 e com distinção como presidente do Conselho desde 2017. O Sr. Nagayama é o ex-presidente e diretor executivo da Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. e ex-presidente do conselho de administração da Sony Corporation.

A Toshiba está comprometida em maximizar o valor para os acionistas por meio da execução contínua do Toshiba Next Plan (TNP), seu plano de transformação de cinco anos para toda a companhia, anunciado em 8 de novembro de 2018. Como parte desse compromisso, a empresa adotou ações decisivas em 2019 para atualizar significativamente o Conselho - substituindo sete conselheiros - após um compromisso ativo e construtivo com vários de seus maiores acionistas.

Com o apoio dos acionistas e em resposta à sua opinião, a empresa aumentou seus conselheiros independentes de sete para dez, e adicionou quatro conselheiros não japoneses, os primeiros representantes não japoneses a fazerem parte do Conselho da Toshiba em quase 80 anos.

Com uma forte maioria de diretores independentes, um sistema de três comitês, todos compostos por diretores externos e diversidade de experiências e habilidades, o Conselho da Toshiba agora é líder em governança corporativa em diversidade e estrutura, e a empresa e seus acionistas estão se beneficiando das perspectivas novas e construtivas. Os diretores da Toshiba trazem diversidade de gênero, nacionalidade e conhecimento, que inclui experiência em negócios internacionais, gerenciamento de portfólio de negócios, reestruturação corporativa, fusões e aquisições, mercados de capitais, alocação de capital, contabilidade e auditoria e assuntos jurídicos e de conformidade.

A empresa acredita firmemente que seu Conselho recentemente reconstituído é o caminho certo para fornecer supervisão independente das próximas fases da TNP e oferecer crescimento e valor sustentáveis a longo prazo a todos os acionistas.

"Ao entrarmos na segunda fase de nosso TNP, nossa diretoria e equipe de administração permanecem fortemente focadas em gerar crescimento e valor sustentáveis a longo prazo para todos os acionistas e posicionar a Toshiba para sucesso futuro", disse Yoshimitsu Kobayashi, presidente do conselho de administração da Toshiba. "Fizemos um progresso significativo na TNP, incluindo a implementação de políticas mais agressivas de alocação de capital e a reestruturação de nosso portfólio de negócios e participações estratégicas, mas é claro que não podemos concluir o plano da noite para o dia. Nosso conjunto abrangente de reformas e investimentos em crescimento são iniciativas plurianuais que acreditamos que criarão valor duradouro para os acionistas. E importante, estamos alinhados com nossos acionistas na execução de nossa missão.

"Este ano, renovamos nosso compromisso de garantir que nosso Conselho seja composto por diretores altamente comprometidos, com a combinação certa de habilidades, experiência e novas perspectivas. Estamos satisfeitos que o Sr. Nagayama concordou em ser o candidato da empresa para presidente do Conselho e acreditamos que sua experiência global incomparável e histórico comprovado de crescimento na Chugai Pharmaceutical e na Sony serão inestimáveis, pois continuaremos posicionando a Toshiba para o sucesso a longo prazo. O Sr. Nagayama ingressará em um Conselho de Administração que acreditamos representar os melhores interesses de nossos acionistas e de todos os nossos interessados, e está qualificado de maneira única para continuar a fornecer supervisão independente à administração à medida que aproveitamos as conquistas do ano passado."

Nobuaki Kurumatani, presidente e diretor executivo da Toshiba disse: "A forte liderança do Sr. Kobayashi como Presidente do Conselho da Toshiba se reflete no sólido progresso de nosso TNP e nas ações decisivas que estamos tomando para transformar a empresa. Ele desempenhou um papel importante no caminho a seguir e agradecemos profundamente seu compromisso incansável e serviço dedicado à Toshiba e aos nossos acionistas."

A Toshiba também anunciou hoje atualizações em sua política de retorno aos acionistas. A empresa pretende manter uma taxa média de pagamento de dividendos consolidada de pelo menos 30% e usar o excesso do capital dos acionistas para financiar seus retornos, inclusive por meio de recompras de ações. O Conselho de Administração revisará regularmente o nível apropriado de capital. Uma vez que o ambiente externo se estabilize, o que permitirá que o mercado de capitais e a pandemia global sejam mais previsíveis no outono, a empresa espera estar em posição de realizar uma racionalização e desinvestimento mais proativos do portfólio, incluindo a avaliação de oportunidades de fusões e aquisições altamente cumulativas, para melhorar continuamente alocação de capital a fim de melhorar ainda mais os retornos dos acionistas e o valor de longo prazo da Toshiba. A Toshiba também continua analisando as opções para maximizar o valor para os acionistas, monetizando sua participação de 40,2% na KIOXIA, o negócio de chips de memória desmembrada da Toshiba e, em princípio, pretende devolver aos acionistas a maior parte do lucro líquido.

A lista completa de 12 candidatos a diretor da empresa é a seguinte:

Candidato a novo diretor

-- Osamu Nagayama, Candidato a presidente do Conselho de Administração da Toshiba Corporation; ex-presidente e diretor executivo da Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.; ex-presidente do Conselho de Administração da Sony Corporation

Candidatos a diretor em exercício

-- Satoshi Tsunakawa, diretor, presidente da Toshiba Corporation

-- Nobuaki Kurumatani, diretor, diretor executivo representante, presidente e diretor executivo da Toshiba Corporation

-- Yuki Furuta, diretor independente da Toshiba Corporation; advogado registrado; e ex-juiz da Suprema Corte do Japão

-- Junji Ota, diretor independente da Toshiba Corporation; ex-vice-presidente da Japan Securities Dealers Association; e ex-presidente (governador público) do Conselho de Autorregulação, da Associação de Distribuidores de Valores do Japão, diretor externo da Heiwa Real Estate Co., Ltd.

-- Nobuyuki Kobayashi, diretor independente da Toshiba Corporation; contador público certificado, ex-parceiro representante e presidente da Crowe Toyo & Co., fundador e diretor executivo da Eishin Partners Co., Ltd.

-- Takashi Yamauchi, diretor independente da Toshiba Corporation; membro do Conselho Fiscal e de Supervisão da Mitsui & Co., Ltd.

-- Yoshiaki Fujimori, diretor independente da Toshiba Corporation; diretor externo e presidente da Oracle Corporation Japan, diretor externo da Takeda Pharmaceutical Company Ltd. e diretor externo da Boston Scientific Corporation, ex-vice-presidente sênior da GE (EUA), ex-presidente e diretor executivo da LIXIL Group Corporation (anteriormente conhecida como Juseikatsu Corporação do Grupo)

-- Paul J. Brough, diretor independente da Toshiba Corporation; diretor não executivo independente da GL Ltd. e diretor não executivo independente da Vitasoy International Holdings Ltd., ex-presidente executivo da Noble Group Holdings Ltd.

-- Ayako Hirota Weissman, diretor independente da Toshiba Corporation; vice-presidente sênior, diretor de estratégia da Ásia e gerente sênior de portfólio da Horizon Kinetics LLC (anteriormente conhecida como Horizon Asset Management LLC), diretor externo independente da SBI Holdings, Inc.

-- Jerry Black, diretor independente da Toshiba Corporation; assessor da Aeon Co., Ltd.

-- George Raymond Zage III, diretor independente da Toshiba Corporation; fundador e diretor executivo da Tiga Investments Pte. Ltd.

Em conexão com o anúncio de hoje, a Toshiba emitiu uma carta pública aos acionistas com informações adicionais sobre os candidatos a Diretores da empresa, o progresso da TNP e seu compromisso contínuo com os acionistas da Toshiba.

Os acionistas da Toshiba não são obrigados a tomar nenhuma ação no momento. A Toshiba apresentará sua recomendação formal em relação aos indicados a Diretores no Aviso de convocação da empresa e nos materiais relacionados, que serão disponibilizados no site da empresa no início de julho e enviados a todos os acionistas qualificados para votar na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.

O texto completo da carta de acionistas públicos da Toshiba pode ser encontrado aqui; https://www.toshiba.co.jp/about/press/2020_06/pr2201.htm

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200622005759/pt/

Contato com Investidores Grupo de Relações com Investidores, Escritório de Planejamento e Relações com Investidores Divisão de Planejamento Estratégico. Toshiba Corporation Fone: +81-3-3457-2096 E-mail: ir@toshiba.co.jp

Contato com a Mídia Midori Hara Grupo de relações com a mídia, Escritório de relações públicas Divisão de comunicações corporativas Toshiba Corporation Fone: +81-3-3457-2100 E-mail: media.relations@toshiba.co.jp

Contato com a Mídia Internacional Sard Verbinnen & Co. for Toshiba: John Christiansen/David Millar/Ron Low Fone: +1-415-618-8750/+1-212-687-8080/+852-3842-2200 E-mail: Toshiba-SVC@sardverb.com

