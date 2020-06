Homem bate carro contra embaixada chinesa na Argentina

Um homem bateu com o próprio carro contra o portão de entrada da embaixada chinesa na capital argentina nesta segunda-feira, em um evento sem vítimas que está sob investigação, informou a polícia.

O motorista, argentino de 24 anos, não se machucou e, depois de sair do carro por conta própria, foi preso e levado à justiça federal sob a acusação de "intimidação pública".

O incidente ocorreu à noite, no bairro de Saavedra em Buenos Aires.

Segundo relatos de vizinhos do prédio consular à imprensa, o homem gritou que tinha explosivos, embora isso tenha sido descartado depois de uma inspeção realizada pela brigada especial da Polícia Federal e bombeiros.

Está sendo investigado se o jovem tem problemas psiquiátricos.

Fontes do Ministério das Relações Exteriores disseram à imprensa local que o homem primeiro procurou ser atendido na sede diplomática e, como não teve sucesso, entrou no carro e bateu contra a porta de entrada.

O embaixador chinês na Argentina, Zou Xiaoli, não estava na sede diplomática no momento do incidente, mas em sua residência no bairro da Recoleta.