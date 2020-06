África do Sul supera 100.000 casos de coronavírus

A África do Sul superou 100.000 casos do novo coronavírus, com um número de mortes próximo de 2.000, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (22).

"Até o momento, o número total de casos confirmados de COVID-19 na África do Sul ultrapassou 100.000 e está em 101.590", afirmou o Ministério da Saúde em comunicado.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 61 óbitos pela doença no país, elevando o número de mortes para 1.991.

Apesar dos números altos, a taxa de mortalidade pelo vírus na África do Sul é de 2% e 52,6% dos infectados foram curados.

A região mais afetada é a do Cabo Ocidental, onde estão 1.458 das quase 2.000 mortes registradas no país e mais da metade dos contágios.

Segundo as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a África do Sul responde por mais da metade das infecções por coronavírus no continente africano, seguida pela Nigéria (20.000) e Gana(14.000).