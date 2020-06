Morreu Joel Schumacher, diretor de 'Batman Forever' e 'Os Garotos Perdidos'

Joel Schumacher, diretor dos filmes da série "Batman" e do filme cult "Os Garotos Perdidos", morreu, de câncer, aos 80 anos, anunciou seu agente nesta segunda-feira.

O cineasta, que iniciou a carreira como figurinista, antes de chegar ao círculo dos diretores de Hollywood, morreu na cidade de Nova York, segundo um comunicado da agência ID-PR, que o representava.

Schumacher "morreu nesta manhã, após um ano de luta contra o câncer. Ele será lembrado com carinho por seus amigos e colaboradores", diz o texto.

O diretor era mais conhecido do grande público pelos filmes "Batman Eternamente" (1995) e "Batman & Robin" (1997). Ele assumiu a franquia lucrativa de Tim Burton, e seu primeiro trabalho protagonizado por Val Kilmer teve um bom desempenho nas bilheterias. Mas ambos os filmes foram mal avaliados por muitos críticos e fãs, que rejeitaram, principalmente, os mamilos em destaque no traje do super-herói.

Durante entrevista concedida em 2017, Schumacher pediu desculpas a "todos os fãs que se decepcionaram com Batman & Robin", dizendo que se sentia "como se tivesse assassinado um bebê". A franquia ganhou novo fôlego em 2005, com "Batman Begins", de Christopher Nolan.

Schumacher começou em Hollywood como figurinista, nos anos 1970. O filme "O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas" foi seu primeiro sucesso como diretor. A ele se atribui ter impulsionado a carreira de vários astros da atualidade, como Matthew McConaughey e Colin Farrell.