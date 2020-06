França denuncia 'jogo perigoso' da Turquia na Líbia

O presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou nesta segunda-feira (22) o "jogo perigoso" da Turquia na Líbia, ao qual qualificou de uma ameaça direta à região e a toda a Europa.

"Hoje considero que a Turquia esteja jogando um jogo perigoso na Líbia, e esteja violando todos os compromissos assumidos na conferência de Berlim", disse Macron após uma entrevista com o mandatário tunisiano, Kais Saied.

A Turquia é o principal apoiador internacional do Governo da União Nacional (GNA) em Trípoli, que no início de junho recuperou o controle de todo o noroeste da Líbia às custas do marechal Khalifa Haftar, o homem forte no leste do país.

A França acusou a Turquia de fornecer armas ao GNA, violando o embargo das Nações Unidas, e de ter agido de forma "extremamente agressiva" contra uma fragata francesa que controlava o embargo de armas contra a Líbia, no Mediterrâneo.

A Turquia, por sua vez, acusa Paris de apoiar Haftar e de ser o "terceirizado de certos países da região" diante da crise na Líbia, em referência aos Emirados Árabes Unidos e ao Egito.

No momento, as forças do GNA apontam para a cidade costeira de Sirte (450 km a leste de Trípoli).

No sábado, o presidente egípcio Abdel Fatah al Sisi, principal apoio de Haftar junto aos Emirados Árabes Unidos, alertou que qualquer avanço do GNA em direção a Sirte poderia ocasionar uma intervenção "direta" do Cairo.