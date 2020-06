Tiroteio em Minneapolis deixa um morto e 11 feridos

Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas em um tiroteio na cidade americana de Minneapolis, anunciou a polícia neste domingo.

Imagens exibidas ao vivo pelo Facebook mostraram pelo menos uma pessoa no chão, cercada por pessoas que pediam ajuda médica.

Outro vídeo parece mostrar lojas com as janelas quebradas e viaturas da polícia no local.

"Doze pessoas foram atingidas por tiros", informou a polícia de Minneapolis no Twitter. Um homem morreu e 11 sofreram ferimentos não graves.

As autoridades não divulgaram a identidade da vítima fatal nem informaram se a polícia efetuou detenções.

Minneapolis se tornou o centro dos protestos contra o racismo e a brutalidade policial após a morte no mês passado de George Floyd, um homem negro que faleceu asfixiado por um policial na rua durante sua detenção.