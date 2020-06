China afirma que região que disputa com a Índia pertence a seu território

A China disse que a região de Galwan, na região do Himalaia, é "inteiramente parte" do país, renovando a reivindicação do território, que disputa com a Índia. Os dois gigantes asiáticos têm utilizado canais militares e diplomáticos para tentar reduzir as tensões bilaterais.



Os confrontos vistos nesta semana foram os mais mortíferos entre os dois países nos últimos 45 anos. A Índia culpa a China por instigar o conflito ao desenvolver infraestrutura no Vale de Galwan, o que seria uma violação aos acordos entre ambos os lados.



O ministro do Exterior chinês, Zhao Lijian, afirmou em comunicado na sexta que "o Vale de Galwan está no lado chinês da Linha de Controle na seção leste da fronteira China-Índia". Ele culpou as tropas indianas pelos conflitos que mataram 20 soldados do país vizinho. A China não informou se seus soldados sofreram algum tipo de ferimento.



O Vale de Galwan fica em uma região remota da Linha de Controle, que se estende por 3.380 quilômetros. A fronteira foi estabelecida após uma guerra entre os dois países em 1962, que resultou em uma trégua instável.