Novartis encerra estudo sobre hidroxicloroquina por falta de voluntários

A farmacêutica suíça Novartis encerrou um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina como tratamento para a covid-19 citando "desafios" no recrutamento de voluntários. Segundo a empresa, a falta de inscritos comprometeu a verificabilidade dos resultados.



Os problemas para encontrar voluntários dispostos a se submeter aos testes impediram a coleta de dados confiáveis em um período razoável de tempo para determinar se a substância, utilizada no tratamento contra a malária, é ou não efetiva no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus.



"Não foram reportados problemas de segurança, e não há conclusões sobre a eficiência do medicamento", escreveu a farmacêutica. Mesmo com o fim dos estudos próprios, a Novartis continuará fornecendo o medicamento a pesquisas em andamento, bem como sob pedidos governamentais "quando apropriado".



"Os pesquisadores da Novartis continuam a monitorar as orientações das autoridades de saúde em estudos sobre o uso da hidroxicloroquina contra a covid-19, bem como a decisão da US Food and Drug Administration (FDA) de retirar a autorização de emergência para o uso da substância no tratamento à covid-19", afirma ainda o texto.



A companhia diz que estudos sobre a eficácia contra a doença de outras substâncias que comercializa continuam, assim como o apoio às pesquisas por uma potencial vacina.