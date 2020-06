OMS alerta que o mundo entrou em uma fase perigosa da pandemia com o desconfinamento

O mundo entrou em uma "fase perigosa" da pandemia de coronavírus com o desconfinamento, alertou nesta sexta-feira (19) a Organização Mundial da Saúde (OMS), devido ao vírus que circula em alta velocidade na América Latina.

"O mundo entrou em uma fase nova e perigosa. Muitas pessoas estão obviamente cansadas de ficar em casa. Os países estão ansiosos para reabrir sua sociedade e economia", declarou o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O coronavírus avança constantemente e o número de mortos dobrou em um mês e meio. Desde que foi detectado na China em dezembro, infectou mais de 8,5 milhões de pessoas.

Brasil, com mais de 1.200 mortos, e México com 770, são os países que registraram mais mortes nas últimas 24 horas, de acordo com uma contagem da AFP.

No Brasil, o vírus não dá trégua. No país de 210 milhões de habitantes, há um total de 47.748 mortos e 978.142 casos positivos, sendo o segundo mais afetado pelo vírus depois dos Estados Unidos.

- Um vírus europeu? -

A China, que já havia recuperado alguma normalidade e onde o vírus parecia estar controlado, teme um novo surto da doença caso a pandemia continue a avançar na América.

As autoridades informaram hoje sobre 25 novos casos em Pequim, o que aumenta para 183 os casos nessa capital de 21 milhões de habitantes.

Esse novo surto forçou o governo comunista a impor o confinamento em vários bairros e a fazer testes de diagnóstico em milhares de habitantes.

"É possível que o vírus que recentemente gerou uma epidemia em Pequim tenha viajado de Wuhan para a Europa e agora retornado à China", estima Ben Cowling, professor do Centro de Saúde Pública da Universidade de Hong Kong.

Outro dado científico, desta vez da Itália, revelou hoje que o novo coronavírus já estava nas águas residuais de Milão e Turim (norte) em dezembro passado, dois meses antes do primeiro paciente de COVID-19 ser registrado oficialmente.

Na Europa, continente mais castigado pela pandemia com mais de 190.000 mortes, os 27 líderes da União Europeia (UE) chegaram a um acordo nesta sexta para uma nova reunião em julho, a fim de tentar superar suas diferenças sobre um plano bilionário contra a profunda recessão causada pela pandemia, diante de apelos para ajam rapidamente.

- Fronteiras fechadas -

Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia com cerca de 120.000 mortos, registrou 687 óbitos nas últimas 24 horas, oitavo dia consecutivo com um saldo diário inferior a mil.

O consultor médico da Casa Branca, Anthony Fauci, afirmou em entrevista à AFP que não é necessário ordenar mais fechamentos generalizados nos EUA, mas que a gestão deverá ter uma abordagem local.

No entanto, apesar dos dados animadores, o país registra um aumento de casos em cerca de vinte estados e o foco da epidemia se deslocou de Nova York e do nordeste para o sul e o oeste.