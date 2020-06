Morreu Ian Holm, ator de 'Senhor dos Anéis' e 'Alien'

O ator Ian Holm, famoso por seus papéis em "Senhor dos Anéis" e "Alien", morreu aos 88 anos - informou seu agente nesta sexta-feira (19).

Indicado ao Oscar por sua atuação em 1981 no filme "Carruagens de Fogo", Holm foi destaque em vários sucessos de bilheteria internacionais, como "Alien", "As Loucuras do Rei George" e "O Aviador".

Holm sofria de uma doença relacionada ao Parkinson, informou seu agente em um comunicado.

"Com grande pesar, podemos confirmar que o ator Sir Ian Holm (CBE, condecorado com a Ordem do Império Britânico) faleceu esta manhã aos 88 anos", acrescentou o comunicado.

"Ele faleceu em paz no hospital, cercado por sua família e pelo pessoal médico", completa a nota.

A atriz americana Mia Farrow liderou um grupo de estrelas que lamentou sua morte e disse que era uma mente "brilhante infalível".

"Estava entre os gigantes do teatro", disse Farrow, que atuou com Holm na Royal Shakespeare Company (RSC).

"O grande Ian Holm morreu. Ator maravilhoso, e é uma pena que tenha partido. Adeus, você fez um grande trabalho", escreveu o comediante britânico Eddie Izzard no Twitter.

O diretor Edgar Wright disse que Holm era "um ótimo ator que tinha uma grande presença em obras divertidas, emocionantes e aterradoras".

Seu último papel foi em 2014, em "O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos".

Sua representação de Bilbo Bolseiro na trilogia "Senhor dos Anéis" lhe garantiu fama permanente.

Antes, já era conhecido como estrela no teatro na RSC, onde ingressou em 1958, e apareceu com frequência na televisão britânica.

Holm nasceu em 1931, em Essex, leste de Londres, filho de um psiquiatra e de uma enfermeira.

Casou-se quatro vezes. Sua terceira esposa foi Penelope Wilton, estrela de "Downton Abbey", de quem se divorciou em 2001.