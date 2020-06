Dívida pública do Reino Unido é argumento contra adoção de juros negativos

O fato de a dívida pública do Reino Unido ter atingido nível recorde em maio é um argumento contra a adoção de juros negativos, segundo avaliação do estrategista-chefe global de câmbio do Société Générale, Kit Juckes.



"(Isso) reforça minha visão de é que um momento muito, muito ruim de se pensar em cortar juros abaixo de zero, algo que nenhum país com um grande déficit em conta corrente já tenha feito", diz Juckes, em nota a clientes.



Nesta quinta-feira, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter seu juro básico em 0,1%, mas ampliou o tamanho de seu programa de relaxamento quantitativo (QE) em 100 bilhões de libras, para 745 bilhões de libras. Nos últimos meses, houve especulação sobre a hipótese de o BoE recorrer a juros negativos como forma de combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus.



Dados oficiais divulgados nesta Sexta-feira (19) mostraram que a dívida pública britânica ultrapassou o tamanho da economia do Reino Unido pela primeira vez desde 1963, após o governo do primeiro-ministro Boris Johnson tomar empréstimos no valor de 55,2 bilhões de libras em maio.