Comunicado do Business Wire :Esri

A Esri, líder mundial em inteligência de localização, anunciou hoje o lançamento do primeiro painel de controle da doença causada pelo coronavírus de 2019 (COVID-19) após encomenda feita pelo Reino da Arábia Saudita (RAS). A ferramenta, desenvolvida em cooperação com a equipe Esri da Arábia Saudita e o Ministério da Saúde (MS) do país, se torna a fonte oficial para acompanhamento dos casos da doença no reino. Ela oferece à administração pública e autoridades de saúde a capacidade de monitorar e combater a COVID-19 com estatísticas e detalhes baseados em dados geográficos.

"As informações disponíveis no painel da COVID-19 da Arábia Saudita, como localização de casos e vulnerabilidade social, possibilitam que os tomadores de decisão do Ministério da Saúde tomem resoluções mais oportunas e inteligentes", declarou Faisal Alshammari, chefe do Departamento de Gestão da Informação e Estatística do Ministério da Saúde saudita. "Além disso, ele permite que pesquisadores e usuários em geral façam o download dos dados para análise."

Desenvolvido a partir da solução de respostas à COVID-19 da Esri, o novo painel da Arábia Saudita é um recurso on-line que auxilia os tomadores de decisão de organizações de saúde de todo o país a analisarem a disseminação da pandemia e compreenderem sua correlação com o local. O painel é agora a fonte original das informações sobre a pandemia no reino para a área de saúde, pesquisa e imprensa.

A solução de respostas à COVID-19 apresenta as seguintes vantagens:

-- Mapeamento de casos: visualização de casos (confirmados e ativos), mortes, testes e recuperações, de maneira a identificar os locais onde as infecções de COVID-19 ocorreram e estão em curso.

-- Mapeamento da disseminação: após a coleta de dados sobre casos individuais ao longo do tempo, a análise das áreas de foco permite que os usuários avaliem estatisticamente os casos mais relevantes.

-- Mapeamento de populações vulneráveis: dados aprimorados com informações estatísticas da Autoridade Geral de Estatísticas do Reino da Arábia Saudita.

-- Mapeamento da capacidade: as unidades médicas sauditas foram mapeadas para reforçar sua capacidade de responder à pandemia. As informações incluem localizações, número de leitos e unidades de tratamento intensivo, e se destinam a ajudar os tomadores de decisão a alocarem recursos de maneira eficaz (para partes interessadas internas do MS).

"O surto de COVID-19 espalhou-se rapidamente pelo mundo e ameaçou a capacidade de gestão de emergências de vários municípios", afirmou Sohail Elabd, gerente geral da Esri para o Oriente Médio e a África. "A Esri desenvolveu rapidamente soluções como esta, que ajuda organizações a entenderem melhor os riscos à saúde pública e permitem suas comunidades responderem de maneira mais eficiente."

Para saber como a Esri está ajudando as organizações a combaterem a pandemia de COVID-19, visite esri.com/en-us/covid-19/overview.

Sobre a Esri

A Esri - líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento - oferece a mais poderosa nuvem geoespacial disponível para ajudar os clientes a liberar todo o potencial dos dados, visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 e possui soluções de software implementadas em mais de 350 mil organizações, entre elas, 90 empresas Fortune 100, todos os 50 governos estaduais, mais da metade de todos os condados (grandes e pequenos) e 87 faculdades Forbes Top 100 dos Estados Unidos, além de 15 departamentos executivos do governo norte-americano e dezenas de instituições independentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Acesse a empresa em esri.com.

Copyright © 2020 Esri. Todos os direitos reservados.

