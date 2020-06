Liverpool pode conquistar a Premier League nesta rodada desde que o City perca

Três décadas de espera podem chegar ao fim na próxima segunda-feira. O Liverpool, cujo último título de campeão inglês remonta a 1990, pode conquistar a Premier League nesta rodada, desde que vença no domingo o clássico contra o Everton e o Manchester City perca na segunda.

Após mais de três meses sem futebol devido à pandemia do coronavírus, a bola rolou novamente nos campos ingleses na quarta-feira com dois jogos que haviam sido adiados antes da interrupção, uma espécie de aperitivo para o que milhões de fãs da Premier League em todo o mundo vão poder desfrutar: a reta final do campeonato com incríveis 90 partidas em menos de um mês e meio.

A vitória do Manchester City por 3 a 0 sobre o Arsenal impediu que o Liverpool se torne campeão neste domingo no derby.

Agora, para conquistar um título que não vence desde 1990 (quando a Premier League nem era chamada assim), os 'Reds' terão que vencer o Everton (12º) no domingo e torcer pela derrota do City na segunda-feira contra o Burnley (10º).

Com essa combinação de resultados, o Liverpool superaria o City em 25 pontos, com apenas 24 para disputar.

Para evitar possíveis concentrações de torcedores comemorando o título, o técnico alemão do Liverpool, Jurgen Klopp, postou uma mensagem no site do clube pedindo para que festejem em casa.

"Posso prometer que notaremos o apoio de vocês (...) Isso significa que estaremos no estádio e vocês estarão em casa (...) Fiquem seguros, apoiem-nos em casa".

Depois de mais de três meses sem jogar e com um retorno progressivo aos treinos, a grande dúvida é a forma física em que todas as equipes estarão.

O City deu uma ideia na quarta-feira: "Foi uma partida típica depois de mais de dois meses sem jogar. Com muita energia no começo, mas depois quando tudo se acalmou, tivemos mais oportunidades", explicou seu treinador, Pep Guardiola.

- Gestos contra o racismo -

Embora tudo pareça estar definido em relação ao título, a luta pelas posições europeias e para evitar o rebaixamento está emocionante.

Apenas nove pontos separam o Chelsea (4º) do Crystal Palace (11º) e, caso o recurso do Manchester City perante o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) devido à exclusão da próxima Liga dos Campeões por violar o 'Fair-Play Financeiro' não prospere, até o quinto colocado jogaria a próxima edição da Champions.

Nesta luta, o Tottenham-Manchester United, que será disputado na sexta-feira, poderá ser decisivo, já que essa pode ser a última oportunidade para o time comandado por José Mourinho (oitavo e a quatro pontos dos 'Red Devils') continuar com chances de ir à Champions.

O técnico português confirmou nesta quinta-feira que serão titulares Harry Kane, o sul-coreano Son Heung-min e o francês Moussa Sissoko que sofreram lesões sérias no início do ano e que não voltariam a jogar nesta temporada se não fosse pela pandemia.

Assim como aconteceu nos dois jogos da quarta-feira, antes do início haverá um minuto de silêncio em agradecimento aos profissionais da saúde que lutaram contra a epidemia e em homenagem às vítimas da COVID-19.

Também será lançado um apelo contra o racismo, com todos apoiando um joelho no chão, o gesto que se tornou popular em protestos contra a violência policial contra os negros, e os jogadores usarão o slogan 'Black Lives Matter' inscrito em suas camisas.

-- Programação da 30ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sexta-feira:

(14h00) Norwich City - Southampton

(16h15) Tottenham - Manchester United

- Sábado:

(08h30) Watford - Leicester

(11h00) Brighton - Arsenal

(13h30) West Ham - Wolverhampton

(15h45) AFC Bournemouth - Crystal Palace

- Domingo:

(10h00) Newcastle - Sheffield United

(12h15) Aston Villa - Chelsea

(15h00) Everton - Liverpool

- Segunda-feira:

(16h00) Manchester City - Burnley

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 82 29 27 1 1 66 21 45

2. Manchester City 60 29 19 3 7 71 31 40

3. Leicester 53 29 16 5 8 58 28 30

4. Chelsea 48 29 14 6 9 51 39 12

5. Manchester United 45 29 12 9 8 44 30 14

6. Sheffield United 44 29 11 11 7 30 25 5

7. Wolverhampton 43 29 10 13 6 41 34 7

8. Tottenham 41 29 11 8 10 47 40 7

9. Arsenal 40 29 9 13 7 40 39 1

10. Burnley 39 29 11 6 12 34 40 -6

11. Crystal Palace 39 29 10 9 10 26 32 -6

12. Everton 37 29 10 7 12 37 46 -9

13. Newcastle 35 29 9 8 12 25 41 -16

14. Southampton 34 29 10 4 15 35 52 -17

15. Brighton 29 29 6 11 12 32 40 -8

16. West Ham 27 29 7 6 16 35 50 -15

17. Watford 27 29 6 9 14 27 44 -17

18. AFC Bournemouth 27 29 7 6 16 29 47 -18

19. Aston Villa 26 29 7 5 17 34 56 -22

20. Norwich City 21 29 5 6 18 25 52 -27