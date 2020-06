Califórnia ordena uso de máscara em público

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, ordenou nesta quinta-feira aos californianos o uso de máscara de proteção em púbico, a fim de deter a propagação do novo coronavírus.

"A ciência mostra que funciona cobrir o rosto e usar a máscara", assinalou Newsom em comunicado. "Elas são fundamentais para manter os que estão ao nosso redor seguros, manter as lojas abertas e retomar a nossa economia."

A ordem foi dada depois que funcionários do condado de Orange, ao sul de Los Angeles, tomaram a decisão de rescindir uma ordem para que as pessoas usassem máscara em público. Outros três condados - Fresno, Riverside e San Bernardino - também retiraram o requerimento de uso de proteção no rosto, devido à pressão da opinião pública.

"Em poucas palavras, estamos vendo muita gente com o rosto descoberto, colocando em risco real o progresso que tivemos no combate à doença", disse Newsom. "A estratégia da Califórnia para retomar a economia e conseguir fazer com que as pessoas voltem a trabalhar só terá sucesso se a população agir com segurança e seguir as recomendações sanitárias."

Vários estudos no mundo mostram que usar a proteção facial reduz o risco de propagação da Covid-19, mas, em muitas partes dos Estados Unidos, o uso da máscara ganhou uma dimensão política. Para muitos da direita, a proteção é vista como uma reverência à autoridade do governo, enquanto entre a esquerda ela é vista como um benefício para a saúde.

Em meados de março, Newsom se tornou o primeiro governador americano a emitir uma ordem de confinamento e, em seguida, deixou que os condados e cidades decidissem se manteriam a ordem, bem como as exigências de cobrir o rosto e outras restrições.

O tema gerou turbulência no condado de Orange, onde alguns moradores e funcionários locais desafiaram a ordem de uso da máscara em público, no trabalho ou em lojas onde o distanciamento social não fosse possível.

A diretora de saúde do condado, Nichole Quick, renunciou na semana passada, após sofrer críticas e aparecer em um cartaz que a representava com um bigode de Hitler e suásticas durante reunião da Junta de Supervisores do condado.

Segundo a ordem de Gavin Newsom emitida hoje, os californianos ou visitantes devem cobrir o rosto em qualquer espaço público interno e no transporte público. Também devem fazê-lo em seus locais de trabalho ou quando estiverem em espaços públicos. As crianças menores de 2 anos ficam isentas, bem como pessoas com problemas médicos ou de saúde mental.