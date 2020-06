Saint-Etienne detecta cinco casos de COVID-19 incluindo três jogadores

O Saint-Etienne, da primeira divisão do futebol francês, anunciou nesta quinta-feira que detectou cinco casos positivos para o novo coronavírus, três deles em sua equipe profissional.

"Os testes de detecção sorológica e PCR realizados antes da retomada das atividades do grupo profissional, na quarta-feira, revelaram cinco casos positivos para a COVID-19, incluindo três entre os profissionais", explicou o clube em um comunicado.

No total, 33 jogadores e 21 membros da equipe técnica foram submetidos a testes quando chegaram ao centro esportivo Robert Herbin na quarta-feira.

Nesta quinta, 38 exames complementares foram realizados entre funcionários de serviços administrativos relacionados ao setor esportivo.

Segundo o Saint-Etienne, essa campanha de exames "mostra que as pessoas que testaram positivo contraíram o vírus durante o período de confinamento, quando não estavam em contato umas com as outras".

As pessoas afetadas foram confinadas em suas casas e receberam acompanhamento médico do clube, em colaboração com o hospital da cidade de Saint-Etienne. Elas serão submetidas a testes complementares nas próximas horas.

A temporada 2019-2020 da Ligue 1 francesa foi interrompida em março devido à pandemia e em abril foi encerrada de forma definitiva. O Saint-Etienne terminou em décimo sétimo na tabela.

Os 'Verts' estão classificados para a final da Copa da França, que foi adiada devido à pandemia. Seu adversário é o Paris Saint-Germain.