Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje o lançamento da atualização de hardware, firmware e software Star SAFIRE® 380X para suportar recursos avançados de auxílio à imagem para seus sistemas de estabilizador Star SAFIRE implantados globalmente, incluindo os modelos Star SAFIRE 380-HD e 380-HDc.

Confiado por forças policiais e de defesa em mais de 40 países, devido à sua capacidade de gerar imagens visíveis e térmicas de alcance ultra longo, os sistemas FLIR Star SAFIRE são instalados em aeronaves e helicópteros de asa fixa e usados para uma ampla gama de aplicações militares, busca e salvamento, vigilância de fronteiras e litoral, e aplicação da lei por vias aéreas. A atualização abrangente do 380X reduz a carga de trabalho do operador para suporte mais rápido e inteligente às decisões. Possui configurações personalizáveis para gerenciamento de vídeo com vários blocos e interface visual do usuário, além de suporte para touchscreen e tablet de streaming.

A nova tecnologia 380X fornece aos operadores:

-- Melhor clareza: Os operadores podem ver mais detalhes com o filtro de remoção da cintilação do 380X, que remove os efeitos atmosféricos para revelar detalhes finos, difíceis de detectar.

-- Gerenciamento de vários vídeos: Esse recurso permite que os operadores visualizem várias fontes de vídeo simultaneamente, incluindo todas as cargas de câmera, além de entrada de vídeo externa.

-- Nova interface de usuário: Os operadores agora podem navegar nos menus com gráficos personalizáveis, baseados em ícones, para agilizar as entradas quando necessário.

-- Segmentação aprimorada: O MTI (Moving Target Indicator) da atualização ajuda a identificar ameaças mais cedo e definitivamente. O aprimoramento futuro inclui sobreposições de realidade aumentada, para identificar posições amigáveis e nenhuma área proibida para disparos ou de disparo restrito.

-- Realidade Aumentada (no segundo trimestre de 2021): As futuras sobreposições de mapeamento de RA melhorarão a conscientização situacional, representando missões no ambiente ao vivo, aumentando a compreensão do usuário e agilizando decisões melhores e mais inteligentes.

"Esta inovadora atualização 380X introduz aprimoramentos tecnológicos que reduzem a carga cognitiva e aproveitarão todo o potencial da inteligência artificial para aumentar o sucesso da missão do cliente", disse o vice-presidente da FLIR e gerente geral da Sensor Systems Tim Durham. "A FLIR está concentrada em salvar vidas e meios de subsistência, e estamos extremamente orgulhosos do desempenho e do legado de nossos sistemas Star SAFIRE. Esses novos recursos ampliam sua capacidade e ajudarão a reduzir a tensão dos operadores durante missões longas e desafiadoras".

Os sistemas de cardan Star SAFIRE oferecem estabilização de imagem superior e desempenho de imagem de alcance ultra longo para inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), busca e salvamento (SAR), patrulha de fronteira, patrulha marítima, proteção de força e missões de observação direta.

A atualização 380X está atualmente disponível para os sistemas Star SAFIRE 380-HD e 380-HDc. Saiba mais em www.flir.com/380X.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomar decisões mais informadas, que salvam vidas e meios de subsistência. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Declarações prospectivas

As declarações de Tim Durham e outras declarações constantes deste comunicado sobre o contrato e o pedido descrito acima são declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos EUA de 1995. Essas declarações se baseiam em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da FLIR, fundamentadas parcialmente em pressuposições da administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os resultados reais poderão diferir substancialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas devido a diversos fatores, entre eles: a capacidade de fabricar e entregar os sistemas mencionados neste comunicado, alterações de preços de produtos da FLIR, alterações na demanda por produtos da FLIR, o composto de produtos, o impacto de produtos e preços competitivos, restrições ao fornecimento de componentes essenciais, excesso ou escassez de capacidade de produção, a capacidade da FLIR de fabricar e remeter produtos em tempo hábil, a manutenção da conformidade da FLIR com a legislação e os regulamentos dos Estados Unidos relativos a controle de exportações, bem como outros riscos discutidos periodicamente nos registros e relatórios da FLIR junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos. Além disso, tais declarações podem ser afetadas pelas condições gerais e as taxas de crescimento da indústria e do mercado, e pelas condições econômicas domésticas e internacionais. Tais declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são proferidas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços de internet.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato com a mídia: Joe Ailinger Telefone: 781-801-6161 E-mail: joe.ailinger@flir.com

Relacionamento com investidores: Lasse Glassen Addo Investor Relations Tel.: 424-238-6249 E-mail: lglassen@addoir.com

