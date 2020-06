Comunicado do Business Wire :Johns Manville

A Johns Manville (JM), fabricante internacional de produtos de construção e especiais e uma empresa da Berkshire Hathaway, anunciou hoje que Bob Wamboldt se tornará novo presidente do conselho e diretor executivo em 1.º de setembro de 2020. Mary Rhinehart, atual presidente, presidente do conselho e diretora executiva da empresa, continuará na presidência do conselho.

Wamboldt se uniu à Johns Manville em 2003 e se tornou presidente das atividades de Sistema de isolamento da JM em fevereiro de 2017. Antes, esteve à frente dos negócios de Produtos de engenharia da América do Norte e Sistemas de cobertura da JM. Além disso, Wamboldt é presidente do conselho da Associação dos Produtores Norte-americanos de Isolamento (North American Insulation Manufacturers Association ) e anteriormente foi presidente da Associação de Produtores de Cobertura de Asfalto (Asphalt Roofing Manufacturers Association).

"Tive o privilégio de liderar cada uma das nossas atividades e conhecer pessoalmente os pontos fortes dos relacionamentos com os clientes, produtos, tecnologias e funcionários da Johns Manville", declarou Wamboldt. "Não vejo a hora de trabalhar com a equipe e clientes da JM para fortalecer ainda mais a empresa nos mercados internacionais onde estamos presentes. Também quero agradecer à Mary por sua liderança e orientação ao longo dos anos e reconhecer que me beneficiarei do seu apoio contínuo como presidente do conselho."

Antes de se unir à Johns Manville, Wamboldt trabalhou por 16 anos na PPG Industries Inc, onde ocupou diversos cargos nas divisões de fibra de vidro e revestimentos da empresa. Ele é formado em química pela Universidade Lehigh e mora com a esposa em Denver.

Rhinehart se tornou presidente e diretora executiva da Johns Manville em 2012 e assumiu o cargo de presidente do conselho em 2014. Antes de chegar à presidência e à diretoria executiva da empresa, ocupou durante oito anos a cadeira de diretora financeira. Em seus mais de 40 anos na Johns Manville, ela também teve cargos de liderança na tesouraria, cadeia de suprimentos, fusões e aquisições, além de ter gerenciado várias das unidade de negócios da empresa.

"Tenho imenso orgulho dos funcionários da JM e de todas as nossas conquistas conjuntas", afirmou Rhinehart. "A Johns Manville é parte fundamental da minha vida e seu sucesso duradouro é minha prioridade principal enquanto fazemos a transição para a nova liderança. Fico feliz por entregar o comando da empresa a um executivo de sucesso da JM como Bob, e tenho a segurança de que ele e nossos 8.000 funcionários no mundo inteiro continuarão a ampliar a trajetória de 162 anos de sucesso."

A Johns Manville se tornou uma empresa da Berkshire Hathaway em fevereiro de 2001.

"A sagacidade para os negócios, a enorme experiência e o amplo conhecimento de mercado de Bob o tornam o sucessor natural de Mary como diretor executivo", destacou Greg Abel, vice-presidente de conselho da Berkshire Hathaway. "Quero demonstrar meu reconhecimento à Mary por sua dedicação e compromisso com a JM durante toda a sua carreira. Sob sua liderança como diretora executiva, a JM apresentou desempenho incrível, ampliou extraordinariamente sua presença de mercado e realizou investimentos estratégicos que posicionaram a empresa para ser bem-sucedida no futuro."

Warren Buffett, presidente e diretor executivo da Berkshire Hathaway, acrescentou: "Mary sintetizava tudo que esperamos encontrar em uma diretora executiva."

Johns Manville, uma empresa Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B), é uma fabricante e fornecedor líder de produtos de construção e especiais de qualidade superior. No ramo desde 1858, a empresa sediada em Denver tem vendas anuais superiores a US$ 3 bilhões e mantém posições de liderança em todos os principais mercados onde opera. A JM emprega 8.000 pessoas e opera 46 unidades de manufatura na América do Norte, Europa e China. Informações adicionais podem ser encontradas em www.jm.com.

