Comunicado do Business Wire :Aeolus Capital Management Ltd.

A Aeolus Capital Management Ltd. ("Aeolus") anunciou hoje promoções em sua liderança sênior e a inclusão de novos nomes entre os sócios da Aeolus.

Com vigência imediata, Andrew Bernstein (sócio-gerente e corresponsável pela gestão de portfólio) se torna diretor executivo da Aeolus. Também a partir de hoje, Chris Grasso (sócio-gerente e corresponsável pela gestão de portfólio) e Trevor Jones (sócio-gerente) foram escolhidos copresidentes do conselho de administração.

Bernstein, Grasso e Jones fazem parte, desde janeiro 2017, do comitê de gestão que supervisiona as operações diárias e a liderança estratégica da Aeolus em nome do conselho. A função do comitê de gestão permanece inalterada após esses anúncios. Além disso, Bernstein e Grasso continuarão como corresponsáveis pela gestão de portfólio.

Frank Fischer (sócio e diretor de análise), que está na Aeolus desde 2006 e desempenha um papel de liderança fundamental na empresa, foi escolhido para o conselho de diretores, com vigência imediata.

Henry Kingham (gerente de portfólio) e Daina Casling (diretora jurídica e de conformidade) foram promovidos a sócios em reconhecimento às suas contribuições desde sua chegada à empresa em 2017 e 2018, respectivamente. Kingham e Casling se tornam sócios plenos em um grupo de oito pessoas, que também incluem Evan Winters (sócio e gerente de portfólio) e Jason McAlpine (sócio e diretor de operações e financeiro), que se integraram à sociedade em 2015 e 2016, respectivamente.

Desde o início de 2017, a Aeolus é de propriedade majoritária de entidades controladas pela Elliott Management Corporation e a Diretoria Operacional da Wand Partners. A Aeolus se mostrou bem-sucedida nessa estrutura de sociedade, fortalecendo seu valor de marca ao gerar desempenho ajustado ao risco robusto em condições de mercado desafiadoras, diversificando sua base de investidores e continuando a satisfazer as necessidades de cobertura de seus parceiros de negócios nos mercados de resseguro e retrocessão. As promoções da liderança e a expansão da parceria mencionadas anteriormente permitirão que a Aeolus consolide e reforce sua posição de liderança no mercado naquele que está se mostrando ser um ambiente de negócios cada vez mais atrativo.

A Aeolus Capital Management Ltd.gerencia capitais em nome de investidores que buscam retornos superiores ajustados ao risco e diversificação de benefícios disponíveis com o investimento nos mercados de resseguro de propriedades contra catástrofes e retrocessão. A empresa tem sede em Bermudas, mercado internacional de resseguros, e gerencia mais de US$ 4 bilhões de ativos para investidores institucionais do mundo inteiro.

A Elliott Management Corporationadministra cerca de US$ 40,2 bilhões em ativos. Seu principal fundo, Elliott Associates, L.P. foi fundado em 1977, o que o torna um dos mais antigos fundos do gênero sob gestão contínua. Estão entre os investidores dos fundos da Elliott, planos de pensão, fundos soberanos, dotações, fundações, fundos de fundos, além de funcionários da firma.

Wand PartnersDesde sua fundação, em 1985, a Wand Partners se concentra principalmente em serviços financeiros especializados, com destaque para seguros. Ao longo dos anos, a Wand patrocinou e investiu, com resultados positivos, em 15 plataformas de negócios do mercado de seguros.

