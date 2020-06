Coronavírus: risco pode ser maior ou menor dependendo do tipo sanguíneo, diz estudo

(foto: Pixabay/Reprodução) relação entre o tipo sanguíneo e os pacientes internados por conta da COVID-19 e, descobriram que a proporção de pessoas com o sangue do tipo A entre os hospitalizados é muito maior do que na amostra da população em geral. Cientistas da Southern University of Science and Technology (SUSTech), em Shenzhen, na China, em parceria com outras instituições chinesas, analisaram aentre o tipo sanguíneo e os pacientespor conta da COVID-19 e, descobriram que a proporção de pessoas com o sangue doentre os hospitalizados é muito maior do que na amostra da população em geral.





Com base nesses dados, os pesquisadores concluíram que pessoas do tipo sanguíneo A correm mais riscos de contrair o novo coronavírus quando comparadas com as de outros grupos sanguíneos. Já as pessoas com o tipo sanguíneo O são as que têm o menor risco de infecção.





O estudo analisou a necessidade de hospitalização por conta do coronavírus, o que significa que os pesquisadores examinaram apenas pacientes que precisaram ser hospitalizados, mas não os que tinham sintomas brandos e permaneceram em isolamento social.



Os resultados ainda são preliminares e não foram publicados em revistas científicas. O que significa que outros especialistas não tiveram a chance de avaliar a metodologia e as conclusões do estudo.