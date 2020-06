Comunicado do Business Wire :Amazon

Hoje, a Verizon (NYSE: VZ) anunciou que aderiu ao The Climate Pledge-o compromisso cofundado pela Amazon (NASDAQ: AMZN) e Global Optimism para cumprir o Acordo de Paris dez anos antes. O Compromisso Climático apela aos novos signatários para que tenham zero emissões de carbono líquido em seus negócios até 2040 - uma década antes da meta do Acordo de Paris para 2050.

A Verizon está a caminho de ser neutra em carbono nas emissões do escopo 1 e 2 até 2035 e emitiu um título verde de US$1 bilhão para investir em soluções inovadoras para acelerar os esforços de sustentabilidade da empresa. Isso inclui operações de fornecimento de energia com 50% de energia renovável até 2025 e novos contratos de compra de energia virtual (virtual power purchase agreements, VPPA) para mais de 380 MW de nova capacidade de energia eólica e solar.

"A mudança climática é um desafio global que afeta todos e é por isso que consideramos vital aderir ao The Climate Pledge", disse Hans Vestberg, presidente e diretor-executivo da Verizon. "Deixar um mundo mias mimpo para as gerações futuras é essencial para nossos valores como empresa responsável. Na Verizon, isso não para com a redução de nossa pegada de carbono. Por meio de nossa tecnologia e redes, estamos inovando soluções para os clientes, aumentando a eficiência e construindo resiliência na empresa e nas comunidades que atendemos."

A Verizon e outras empresas que assinam The Climate Pledge concordam em:

-- Medir e relatar regularmente as emissões de gases de efeito estufa;

-- Implementar estratégias de descarbonização alinhadas ao Acordo de Paris por meio de mudanças e inovações reais nos negócios, incluindo melhorias de eficiência, energia renovável, redução de materiais e outras estratégias de eliminação de emissões de carbono;

-- Neutralizar as emissões restantes com compensações adicionais, quantificáveis, reais, permanentes e socialmente benéficas para atingir zero emissões anuais de carbono até 2040.

"Me empolga que a Verizon assine o The Climate Pledge e se comprometa a alcançar o Acordo de Paris dez anos antes. Enfrentar as mudanças climáticas requer inovação, liderança e parceria - ninguém pode fazer isso sozinho", disse Jeff Bezos, fundador e diretor executivo da Amazon. "A Verizon estabeleceu metas agressivas para aumentar a eficiência energética em suas operações e impulsionar seus negócios com 50% de energia renovável até 2025 - no caminho para alcançar zero emissões líquidas de carbono até 2040."

"À medida que a crise climática piora, mais empresas precisam levar a sério e se desafiarem a obter descarbonização em um ritmo mais rápido", disse Christiana Figueres, ex-chefe de mudanças climáticas da ONU e parceira fundadora da Global Optimism. "A Verizon se compromete com uma linha do tempo acelerada que moverá a agulha contra a corrida para deter o aquecimento contínuo do nosso planeta. Ações como essa reduzirão as emissões e diminuirão o dano causado, mas temos que agir agora."

Ao aderir ao The Climate Pledge e ao concordar em descarbonizar mais rapidamente, a Verizon vai desempenhar um papel crítico no estímulo ao investimento no desenvolvimento de produtos e serviços com de baixo nível de carbono, necessários para ajudar as empresas a cumprir o compromisso. Para saber mais sobre os esforços de sustentabilidade da Verizon, visite verizon.com/sustainability.

Sobre a VerizonA Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) foi formada em 30 de junho de 2000 e está comemorando seu 20º ano como um dos principais fornecedores mundiais de produtos e serviços de tecnologia, comunicação, informação e entretenimento. Sediada em Nova York e com presença em todo o mundo, a Verizon gerou receita de US$ 131,9 bilhões em 2019. A empresa oferece serviços e soluções de voz, dados e vídeo em suas redes e plataformas premiadas, atendendo à demanda dos clientes por mobilidade, conectividade de rede confiável, segurança e controle.

Sobre a Global OptimismA Global Optimism existe para precipitar mudanças transformacionais em todo o setor. Alcançar um futuro com zero emissões não é um desafio distante. É um que devemos seguir no caminho por enquanto. Toda avaliação científica mostra que, para atingir a meta de zero emissões líquidas até 2050, para manter o aquecimento global abaixo de 1,5° C, devemos reduzir pela metade nossas emissões entre 2020 e 2030. Lidar com a crise climática só é possível quando todos, em todos os lugares, cumprem sua parte. Trabalhamos com coletivos com ideias semelhantes de todos os setores que estão dispostos a investir nas escolhas necessárias para essa jornada desafiadora - e que afirma a vida. Para outras informações, acesse https://globaloptimism.com/.

Sobre a AmazonA Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. Para obter mais informações, visite www.amazon.com/about.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

