Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um contrato de parceria plurianual com a Outsight, empresa que é inovadora líder no monitoramento de cidades inteligentes. A Outsight usa a tecnologia de detecção da Velodyne Lidar em seu sistema de câmera semântica 3D, que ajuda empresas e governos a melhorar a análise e a gestão de ativos e fluxo de pessoas em grandes ambientes com alta movimentação.

Os sensores lidar da Velodyne permitem que a solução de câmera semântica 3D colete dados em 3D e rastreie pessoas e objetos de uma maneira que preserva o anonimato e a confiança. O sistema autônomo combina a coleta de dados do lidar com dados em cores RGB e uma unidade de processamento de IA incorporada para criar um entendimento situacional detalhado e abrangente das instalações, como aeroportos, shoppings e estações de trem.

Em um aplicativo de cidade inteligente (Smart City), as câmeras semânticas 3D oferecem aos operadores de espaços públicos acesso a dados e análises em tempo real, sem comprometer a proteção de dados privados. A solução está sendo implantada no aeroporto Paris-Charles de Gaulle para otimizar a jornada dos passageiros, melhorar o gerenciamento de filas e ativos, e aprimorar a conformidade e a segurança.

As câmeras semânticas 3D da Outsight também podem ser implantadas para dar suporte ao distanciamento social e à saúde pública. A solução pode rastrear indivíduos com base em critérios selecionados, como falta de distanciamento físico, alta temperatura ou não usar uma máscara, sem ter que identificá-los visualmente. O dispositivo da Outsight pode alertar o operador quando um evento anormal for detectado, economizando tempo e recursos, e otimizando o fluxo de multidões.

"Os sensores lidar da Velodyne desempenham um papel essencial para ajudar a nossa plataforma a coletar, processar e entender ambientes congestionados, para que os operadores possam trabalhar para aumentar a eficiência e a segurança operacional", disse Cedric Hutchings, presidente executivo da Outsight. "Os sensores lidar da Velodyne nos permitem rastrear cada pessoa e objeto com precisão, em centímetros. Esses sensores permitem que nossas soluções monitorem com precisão movimentos, velocidade e interações entre todas as pessoas e objetos em tempo real."

"A Outsight usa a tecnologia lidar da Velodyne para trazer uma abordagem totalmente nova à conscientização situacional, em tempo real, sobre o que está acontecendo em espaços movimentados, como aeroportos", disse Jon Barad, vice-presidente de desenvolvimento comercial da Velodyne Lidar. "O sistema deles ajuda as organizações a abandonarem a vigilância tradicional para criar uma infraestrutura mais inteligente que rastreie pessoas e objetos de uma maneira mais confiável."

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

Sobre a Outsight

A Outsight desenvolve uma câmera semântica 3D, um tipo revolucionário de sensor que fornece conhecimento completo da situação para máquinas inteligentes e soluções de monitoramento. Esse sensor combina software e hardware para criar inovações no sensor, como identificação remota de material, com amplo processamento de dados 3D em tempo real. Essa tecnologia oferece uma capacidade sem precedentes e econômica para os sistemas perceberem, entenderem e, em última instância, interagirem com o ambiente em tempo real. A Outsight acredita em criar um mundo mais inteligente e seguro, capacitando carros, drones, robôs e soluções de monitoramento com os recursos sobre-humanos oferecidos por sua câmera semântica 3D. Sua equipe internacional de cientistas e engenheiros trabalha em Paris (França), Helsinque (Finlândia) e São Francisco (EUA).

