Comunicado do Business Wire :Children's Hospital Los Angeles

O Children's Hospital Los Angeles (CHLA) está mais uma vez entre os melhores lugares para atendimento médico pediátrico dos Estados Unidos, de acordo com a lista anual dos melhores hospitais pediátricos publicada pela U.S. News & World Report, anunciada hoje.

O CHLA, além de conquistar a quinta posição entre os melhores hospitais pediátricos da U.S. News (que reconhece as instituições com o melhor atendimento clínico pediátrico), demonstrou ser o hospital infantil do oeste dos Estados Unidos com a melhor classificação pelos últimos quatro anos.

"Aparecer na prestigiosa lista dos melhores hospitais pediátricos da U.S. News & World Report significa ostentar as melhores realizações em excelência clínica, com uma equipe única de especialistas benevolentes comprometidos com pesquisa e formação, além de protocolos que incentivam a segurança e a qualidade e que resultam regularmente nos melhores resultados nas condições de saúde dos pacientes", declarou Paul S. Viviano, presidente e diretor executivo do CHLA. "Este prêmio reconhece o trabalho de cada colaborador do nosso hospital e a crença de que, quando os pais escolhem o Children's Hospital Los Angeles, estão optando pelo melhor atendimento para os seus filhos."

A cada ano, a U.S. News avalia praticamente todos os hospitais e sistemas de saúde importantes do país, classificando-os de acordo com referenciais de desempenho, avaliação de colegas, certificações e outros dados fornecidos pelos hospitais e avaliações de excelência realizadas por terceiros. Os hospitais infantis são classificados separadamente de outras unidades segundo seu respectivo conhecimento específico, equipamentos e instalações especializados necessários para cuidar de recém-nascidos, crianças e jovens.

Este ano, a U.S. News pesquisou 118 centros médicos pediátricos, inclusive hospitais independentes ou pertencentes a instituições maiores. O CHLA melhorou sua classificação em relação ao ano passado em sete das dez categorias da pesquisa, alcançando a segunda posição em cuidado neonatal. No total, o hospital se classificou entre as 10 melhores posições em sete categorias:

-- 5.º lugar - Câncer (anteriormente no 10.º lugar)

-- 3.º lugar - Cardiologia e cirurgia cardíaca (anteriormente no 4.º lugar)

-- 8.º lugar - Diabetes e doenças endócrinas

-- 6.º lugar - Gastrenterologia e cirurgia gastrintestinal (anteriormente no 9.º lugar)

-- 2.º lugar - Cuidado neonatal (anteriormente no 9.º lugar)

-- 15.º lugar - Nefrologia (anteriormente no 16.º lugar)

-- 9.º lugar - Neurologia e neurocirurgia

-- 4.º lugar - Ortopedia (anteriormente no 5.º lugar)

-- 12.º lugar - Pneumologia (anteriormente no 13.º lugar)

-- 13.º lugar - Urologia

"O CHLA tem o compromisso corporativo de oferecer o tratamento necessário a cada um dos seus pacientes, não importam as circunstâncias", afirmou James Stein, M.D., MSc., diretor médico do CHLA. "Nossas equipes clínicas sempre tratam dos casos mais graves que estão fora da área de conhecimento específico de outros hospitais pediátricos da Califórnia, EUA, e ser escolhido como um dos cinco melhores hospitais infantis dos EUA é uma prova para todos os médicos e funcionários que trabalham diariamente para garantir que cada criança receba a melhor experiência e tratamento possível".

Fundado em 1901, o Children's Hospital Los Angeles é um centro médico-acadêmico pediátrico desenvolvido com a missão de dar esperança e construir um futuro mais saudável para as crianças. Reconhecido por seu atendimento clínico de padrão internacional, pesquisa avançada e por desenvolver um dos maiores e mais bem-sucedidos programas de treinamento pediátrico do país, além de ser um hospital de rede de segurança pediátrica para toda a região, o CHLA recebe a visita de mais de 600 mil pacientes todos os anos em seu hospital principal e em suas cinco clínicas de atendimento de bairro.

Os médicos, enfermeiros e equipe clínica do CHLA oferecem atendimento pediátrico compassivo e que salva vidas a pacientes que incluem desde recém-nascidos a jovens adultos, provenientes de todos os 50 estados dos EUA e de mais de 75 países. O atendimento clínico é dirigido por médicos membros do corpo docente da Keck School of Medicine da University of Southern California (USC). Muitas das realizações do hospital na área de atendimento são viabilizadas por meio de um relacionamento coeso entre especialistas clínicos nos leitos e as pesquisas básicas, translacionais e clínicas conduzidas no Instituto de Pesquisa Saban, do CHLA.

No ano passado, o CHLA obteve várias conquistas impressionantes, entre elas:

-- Modelo inovador para pesquisa nefrológica: Os cientistas do GOFARR Laboratory for Organ Regenerative Research and Cell Therapeutics in Urology (Laboratório GOFARR para pesquisa regenerativa de órgãos e terapêutica celular em Urologia) desenvolveram o primeiro modelo in vitro fisiologicamente perfeito do glomérulo do rim humano no mundo, proporcionando aos pesquisadores um modelo praticamente fiel do modo como os rins humanos expelem as toxinas do organismo. Batizado de "glomérulo em chip" (glomerulus-on-a-chip), a descoberta é uma revolução no campo de pesquisas de doenças nefrológicas crônicas.

-- Quase uma centena de pacientes CAR-T: O The Cancer and Blood Disease Institute (Instituto do Câncer e Doenças do Sangue), o maior programa pediátrico desse tipo na Califórnia, EUA, já tratou quase 100 pacientes com a terapia de células CAR-T, que emprega células do sistema imunológico do próprio paciente para detectar e combater células da leucemia. Além disso, a equipe realizou mais de 100 transplantes de células-tronco autônomas e de medula óssea no último ano.

-- Programa de reconstrução e alongamento de membros: O novo programa do nosso Centro Ortopédico Infantil está entre os poucos do país a oferecer amplo tratamento cirúrgico e não cirúrgico a crianças com deformidades complexas nos membros inferiores. A equipe também realizou 358 procedimentos de escoliose nos últimos dois anos.

-- Pioneirismo na pesquisa cardíaca: Os cientistas do nosso Instituto do Coração do CHLA descobriram o mecanismo que o peixe-zebra usa para regenerar tecidos cardíacos comprometidos. Os resultados podem levar a melhores tratamentos para bebês que necessitam de correções de defeitos cardíacos.

-- Aplicativo móvel para pais da NICCU: Os neonatologistas do CHLA trabalharam com empresas de tecnologia para desenvolver o aplicativo Baby Steps LA. O programa, que ganhou o prêmio de inovação da Associação Americana de Hospitais (American Hospital Association), ajuda famílias cujos bebês receberam alta da nossa Unidade de cuidados intensivos neonatais Nível IV (Steven & Alexandra Cohen Foundation Newborn and Infant Critical Care Unit, NICCU).

-- Número recorde de transplantes de rim: Nossa equipe de nefrologia já realizou 19 transplantes de rim desde o início de 2020, um número recorde do CHLA para os seis primeiros meses do ano.

-- Marco na engenharia de tecidos: Com o uso de células-tronco, os cientistas do CHLA desenvolveram um sistema nervoso entérico completamente funcional em um modelo pré-clínico. A façanha é um marco importante para a pesquisa da doença de Hirschsprung, um distúrbio no qual bebês nascem com o sistema nervoso incompleto ou ausente.

-- Tratamento exitoso da MIS-C: Desde abril, o Children's Hospital Los Angeles tratou com sucesso vários casos da síndrome inflamatória multissistêmica (MIS-C) infantil. Cardiologistas e especialistas do CHLA colaboraram com centros médicos do mundo inteiro para desenvolver práticas recomendadas para o tratamento.

-- Terapia genética para a atrofia muscular espinhal (SMA): O Instituto Neurológico do CHLA está na vanguarda das novas opções de tratamento da SMA [Spinal Muscular Atrophy (Atrofia muscular espinhal)], doença neuromuscular genética que pode ser fatal. A equipe cuidou de cinco pacientes com Zolgensma®, a primeira terapia genética para a SMA, além de oferecer o Nusinersen, aprovado pela FDA. Além disso, o hospital é uma unidade expandida do programa de acesso ao medicamento experimental risdiplam. Graças à sua especialização, o CHLA será um local de referência para o novo programa de triagem de recém-nascidos com SMA da Califórnia, EUA, que se iniciará em 24 de junho.

A lista anual de melhores hospitais pediátricos da U.S. News & World Report, que trabalha com a empresa de pesquisa RTI International para desenvolvê-la, é uma colaboração entre hospitais e a revista que visa comparar o desempenho de hospitais pediátricos para o benefício de pais e seus filhos. A pesquisa avalia centenas de pontos de dados, inclusive índices de sobrevida de pacientes e complicações cirúrgicas; pessoal; tecnologia e serviços especializados; prevenção de infecções e prestação de atendimento; reputação entre colegas médicos do país (ou seja, para qual hospital os melhores especialistas pediátricos levariam seus filhos?); envolvimento de pais no tratamento dos filhos; e várias outras medidas de excelência.

A U.S. News Media Group, empresa matriz da U.S. News & World Report, anunciou a classificação dos hospitais para 2020-21 na internet, às 00h01 EDT (Horário da costa leste dos EUA) da terça-feira, 16 de junho. Para mais informações, visite a página com o Quadro de honra dos melhores hospitais pediátricos e outras classificações especializadas em usnews.com/childrenshospitals.

Sobre o Children's Hospital Los Angeles

Fundado em 1901, o Children's Hospital Los Angeles está classificado entre os melhores hospitais pediátricos da Califórnia, EUA, e figura no quinto lugar nacional em excelência clínica com sua seleção no renomado Quadro de honra de hospitais pediátricos da U.S. News & World Report. O atendimento clínico é dirigido por médicos membros do corpo docente da Keck School of Medicine da University of Southern California (USC) por meio de uma relação vigente desde 1932. O hospital também conduz o maior programa de treinamento em residência pediátrica de seu tipo em um hospital pediátrico autossuficiente do oeste dos Estados Unidos. O Instituto de Pesquisa Saban, do Children's Hospital Los Angeles, abrange as pesquisas básicas, translacionais e clínicas realizadas no CHLA. O Centro de saúde global do hospital possibilita o atendimento a pacientes internacionais de mais de 75 países. Para saber mais, siga nossos perfis no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, acesse nosso blog para famílias (CHLA.org/blog) e nosso blog sobre pesquisa (ResearCHLABlog.org).

