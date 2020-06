Idosos, pessoas com doenças preexistentes e trabalhadores essenciais serão prioridades em vacinação contra Covid-19 nos EUA

Os Estados Unidos planejam dar prioridade a idosos, pessoas com doenças preexistentes e trabalhadores essenciais quando houver uma vacina contra a Covid-19, informou nesta terça-feira um funcionário do alto escalão do governo de Donald Trump.

Dentro da Operação Warp Speed (OWS), o governo americano tem como objetivo distribuir 300 milhões de doses da vacina até janeiro de 2021, investindo na capacidade de fabricação, para aliviar o risco financeiro das empresas farmacêuticas. "Antes que qualquer vacina seja aprovada ou autorizada, a OWS irá desenvolver os planos e a infraestrutura necessários para a sua distribuição", afirmou o funcionário.

Autoridades prevêem distribuir a vacina por níveis, usando uma metodologia que, há uma década, foi aplicada na pandemia de influenza. "Os idosos, pessoas com doenças preexistentes e trabalhadores de serviços essenciais estariam em níveis mais altos", segundo o funcionário. "No entanto, determinar que populações podem e devem receber a vacina irá depender dos resultados dos testes clínicos."

Um segundo funcionário assinalou que a segurança das vacinas é desconhecida e que pode ser que as mesmas não sejam adequadas a certos perfis demográficos. Além disso, comentou, "esperamos que haja 20, 30, 40 milhões de americanos com fortes anticorpos contra o novo coronavírus até o fim do ano, portanto estes teriam uma prioridade significativamente menor".

Apesar de o desenvolvimento de uma vacina forte não estar 100% garantido, os funcionários disseram que o objetivo é ter vacinas suficientes para a temporada de gripe do ano que vem e distribuí-las entre os mais vulneráveis.

A OWS, anunciada em 15 de maio, também tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento e a implementação dos tratamentos e diagnósticos da Covid-19.