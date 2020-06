Comunicado do Business Wire :Healthcare+ Expo Taiwan

A pandemia de Covid-19 estimula a transformação da saúde digital em todos os lugares. Para ecoar essa tendência, a Healthcare+ Expo Taiwan reunirá 300 gigantes da tecnologia e fornecedores de serviços de saúde para exibir aplicativos e soluções centradas em serviços de saúde equipados com inteligência artificial, IoT, bio-sensor, tecnologia de imagem 8K e 5G para gerar novas ideias entre os que desejam reinventar a forma como os serviços de saúde costumavam ser prestados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005927/pt/

Taiwan prepared for the post-Covid-19 era with emerging technologies Healthcare+ Expo Taiwan, 3-6 December 2020 (Photo: Business Wire)

Showroom das ICT's para soluções e tecnologia em saúde

As empresas multinacionais optam por formar parceria com Taiwan devido à alta qualidade e produtividade do país em design e fabricação de IC, integração de hardware e software. Com décadas de experiência combinada em tecnologia e saúde, o setor de tecnologia com sede em Taiwan conseguiu ajudar países em todo o mundo a implantar soluções hospitalares inteligentes, sistemas de rastreamento e monitoramento de sinais corporais wireless, sistemas de imagens médicas assistidas por IA, soluções de atendimento, robôs 5G e UV LED, em um tempo relativamente curto.

Líderes de tecnologia da informação e comunicação, incluindo Acer, Advantech, Asus, CHT, Coretronic, FET, Foxconn, Inventec, Quanta, Qisda, Realtek e Wistron, fazem parte da linha Expo que mostrará como a tecnologia responde a questões de saúde e desafios em diferentes cenários . Juntos, eles desenvolveram um ecossistema de saúde inteligente mais amplo, que será exibido durante a Expo de quatro dias.

Cadeia de suprimentos de saúde: reinicialização e reconstrução

Enquanto o comércio global estava sendo influenciado pela pandemia ocasionada pelo Coronavírus, Taiwan permaneceu ininterrupto, de acordo com a editora online Visual Capitalist. Ao analisar o Índice de Mobilidade e a Taxa de Recuperação de Covid-19 entre 41 países pesquisados, a editora encontrou apenas dois deles com números positivos. As exportações de eletrônicos de Taiwan cresceram 11,5% no primeiro trimestre de 2020, juntamente com os semicondutores registrados em US$ 4,02 bilhões no mesmo trimestre - o montante superou os outros de acordo com a associação industrial SEMI. Os dados acima indicam que Taiwan tem capacidade de lidar com as mudanças e é um mercado de baixo risco, apesar de enfrentar o Covid-19.

A Healthcare + Expo, portanto, introduzirá uma grande convenção voltada para a cadeia de suprimentos de saúde na região da APAC, mais de 30 associações industriais da região serão convidadas a se encontrarem pessoalmente para esclarecer as necessidades de suprimento de demanda e trabalhar em conjunto para criar uma rede de fornecedores mais ampla.

Registre-se online para expandir a rede de fornecedores

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005927/pt/

Healthcare+ Expo Taiwan Dr Gordon Shen +886-2-2655-7888 Ext.630, chinhuishen@rbmp.org.tw

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.