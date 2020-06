Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited & Neurocrine Biosciences, Inc.

A Neurocrine Biosciences, Inc. (Nasdaq:NBIX) e a Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") anunciaram hoje uma colaboração estratégica para desenvolver e comercializar produtos de psiquiatria em estágio inicial e intermediário da Takeda. Especificamente, a Takeda concedeu uma licença exclusiva à Neurocrine Biosciences para sete programas, incluindo três ativos de estágio clínico para esquizofrenia, depressão resistente ao tratamento e anedonia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005830/pt/

"Estamos empolgados em colaborar com a Takeda para levar terapias que mudam a vida de pessoas que sofrem de distúrbios psiquiátricos graves, desafiadores e pouco abordados, que precisam de melhores opções de tratamento", disse Kevin Gorman, Ph.D., CEO da Neurocrine Biosciences. "Com nosso profundo conhecimento nas áreas de psiquiatria e neurologia, esperamos desenvolver novos tratamentos para esquizofrenia, depressão resistente ao tratamento e anedonia como parte de nossa diversificada linha de desenvolvimento clínico. Esta parceria estratégica atualiza nosso portfólio crescente e fortalece nossa posição como empresa biofarmacêutica focada na neurociência."

"Com uma longa experiência no desenvolvimento e comercialização de terapias para distúrbios neurológicos e psiquiátricos graves, a Neurocrine Biosciences é a parceira ideal para continuar desenvolvendo nosso portfólio de psiquiatria em estágio inicial e intermediário e levar essas novas terapias potenciais aos pacientes", afirmou Sarah Sheikh, M.D., M.Sc., MRCP, chefe da Unidade de Área Terapêutica em Neurociência da Takeda. "A Takeda está profundamente comprometida com a Neurociência como uma de nossas principais áreas terapêuticas. A parceria estratégica com a Neurocrine Biosciences nos permite continuar desenvolvendo nossa liderança em psiquiatria e fornecer medicamentos futuros para esses pacientes, enquanto avançamos em nossos recursos clínicos para doenças neurológicas raras, como narcolepsia, encefalopatias de desenvolvimento e epilépticas e condições neurodegenerativas."

Detalhes da colaboração

Sob os termos do contrato, a Neurocrine Biosciences será responsável pelo desenvolvimento e comercialização de todos os produtos incluídos na colaboração. A Takeda receberá um total de US$ 120 milhões em dinheiro de maneira antecipada. Além disso, a Takeda terá direito a marcos de desenvolvimento de até US$ 495 milhões, marcos comerciais de até US$ 1,4 bilhão e royalties de até dois dígitos nas vendas líquidas. Em certos eventos de desenvolvimento, a Takeda pode optar por participar ou não de uma participação nos lucros de 50/50 em todos os programas clínicos, ativo por ativo. Para qualquer ativo em que a Takeda esteja participando de um acordo de participação nos lucros de 50/50, a Takeda não estará qualificada para receber marcos comerciais ou de desenvolvimento.

Informações sobre a teleconferência

A Neurocrine Biosciences estará realizando, hoje, uma teleconferência e webcast às 8h (horário local) / 9h (horário de Brasília) para fornecer comentários sobre a colaboração. A chamada ao vivo pode ser acessada discando (866) 831-8711 (EUA) ou (203) 518-9883 (Internacional) usando o ID da conferência: 5022. Um webcast de áudio ao vivo da teleconferência estará disponível on-line no site da Neurocrine Biosciences, seção "Investors", em www.neurocrine.com. Uma reprodução do webcast estará disponível no site aproximadamente uma hora após a conclusão do evento e será arquivada por aproximadamente um mês.

Sobre os programas no contrato de colaboração

TAK-831

O TAK-831 é um potencial inibidor da D-Aminoácido Oxidase (DAAO) que concluiu vários estudos de Fase I e está atualmente em andamento nos estudos de Fase II, incluindo o estudo de prova de conceito INTERACT da Fase II em sintomas negativos da esquizofrenia.

TAK-653

O TAK-653 é um potencial potencializador de Ácido alfa-Amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol Propiônico (AMPA). O TAK-653 concluiu os estudos de Fase I e é um composto pronto para estudo de Fase II com potencial para ser desenvolvido para a depressão resistente ao tratamento.

TAK-041

O TAK-041 é um potencial agonista do Receptor 139 acoplado à Proteína G (GPR139). O TAK-041 concluiu vários estudos de Fase I e é um composto pronto para estudo de Fase II com o potencial a ser desenvolvido para o tratamento da anedonia na depressão. A anedonia é uma condição psicológica caracterizada pela incapacidade de experimentar prazer.

Programas pré-clínicos

A colaboração inclui os direitos de quatro programas pré-clínicos.

Sobre a Neurocrine Biosciences

A Neurocrine Biosciences é uma empresa biofarmacêutica focada na neurociência, com 28 anos de experiência na descoberta e desenvolvimento de tratamentos que transformam a vidas das pessoas com distúrbios neurológicos, endócrinos e psiquiátricos sérios, desafiadores e pouco abordados. O portfólio diversificado da empresa inclui tratamentos aprovados pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) para discinesia tardia, endometriose da doença de Parkinson* e miomas uterinos* e programas de desenvolvimento clínico em várias áreas terapêuticas, incluindo terapia genética para doença de Parkinson, coreia na doença de Huntington, hiperplasia adrenal congênita, epilepsia e síndrome dos ovários policísticos*. Com sede em San Diego (EUA), a Neurocrine Biosciences é especializada em atacar e frear mecanismos causadores de doenças que envolvem as vias interconectadas dos sistemas nervoso e endócrino. Para mais informações, acesse neurocrine.com e siga a empresa no LinkedIn. (*em colaboração com a AbbVie)

Compromisso da Takeda com a Neurociência

A área terapêutica de neurociência da Takeda é impulsionada pela imensa necessidade não atendida de pacientes que sofrem de doenças neurológicas. Nossa missão é fornecer medicamentos inovadores e potencialmente modificadores de doença para esses pacientes. Nosso compromisso com os pacientes vai além de nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento, apoiando várias organizações de pacientes e prestadores de serviços em neurociência para aumentar a conscientização, educar e ampliar o acesso às terapias.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) é uma líder biofarmacêutica global, baseada em valores, orientada para P&D;, com sede no Japão, empenhada em trazer um saúde melhor e um futuro mais brilhante para os pacientes, traduzindo a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra seus esforços de P&D; em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças raras, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados em P&D; em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D; colaborativos para criar um pipeline robusto e diversificado. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros em assistência médica em aproximadamente 80 países. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Declarações prospectivas da Neurocrine Biosciences

Além de fatos históricos, este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem vários riscos e incertezas. Estas declarações incluem, entre outras, declarações relacionadas com os benefícios a serem derivados de transações com a Takeda Pharmaceutical Company Limited; nosso marco potencial e pagamentos de royalties à Takeda; o desenvolvimento de nossos candidatos a produtos e o prazo para conclusão de nossas atividades clínicas, regulatórias e outras atividades de desenvolvimento. Entre os fatores que podem causar resultados reais materialmente diferentes daqueles indicados nas declarações prospectivas, estão: riscos e incertezas associados à escala e duração da pandemia da COVID-19 e às interrupções econômicas e financeiras globais, nacionais e locais resultantes; riscos e incertezas relacionados com quaisquer quarentenas da COVID-19, refúgio no local e ordens governamentais semelhantes que estejam em vigor no momento ou que possam ser implementadas no futuro, incluindo o impacto de tais pedidos em nossas operações comerciais e operações comerciais dos terceiros em que confiamos; nosso futuro desempenho financeiro e operacional; riscos ou incertezas relacionados com o desenvolvimento de nossos candidatos a produtos; riscos de que a FDA ou outras autoridades reguladoras possam tomar decisões adversas em relação aos nossos candidatos a produtos; riscos de que as atividades de desenvolvimento clínico não sejam concluídas a tempo ou de nenhuma forma; riscos de que as atividades de desenvolvimento clínico possam ser adiados por motivos regulatórios, de fabricação ou outros motivos, podem não ser bem-sucedidos ou replicar resultados de ensaios clínicos anteriores, podem falhar em demonstrar que nossos candidatos a produtos são seguros e eficazes, ou podem não prever o mundo real resultados ou resultados de ensaios clínicos subsequentes; riscos e incertezas relacionados com produtos competitivos e mudanças tecnológicas que podem limitar a demanda por um candidato ao produto; corre o risco de os benefícios dos acordos com a Takeda nunca serem realizados; riscos de que nossos candidatos a produtos possam ser impedidos de comercializar pelos direitos de propriedade ou de regulamentação de terceiros ou ter efeitos colaterais não intencionais, reações adversas ou incidentes de uso indevido; e outros riscos descritos nos relatórios periódicos da Empresa arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, incluindo, sem limitação, o relatório trimestral da Empresa no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de março de 2020. A Neurocrine Biosciences se isenta de qualquer obrigação de atualizar as declarações contidas neste comunicado à imprensa após a data deste documento.

Declarações prospectivas da Takeda Pharmaceutical Company Limited

Este comunicado de imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado de imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados operacionais da Takeda, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa, "planeja, acredita, espera, "continua, pretende", "intenciona, "garante, pode, "deveria,", "seria, "poderia", "antecipa", "estima, projeta" ou expressões semelhantes ou o negativo delas. Estas declarações prospectivas são baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem causar resultados reais materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: as circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações nas leis e regulamentos aplicáveis; o sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e sua época; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento; e outros fatores identificados no relatório anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda em https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não se compromete a atualizar nenhuma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possa fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados ou declarações da Takeda neste comunicado de imprensa podem não ser indicativos e não são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005830/pt/

Neurocrine Biosciences, Inc.

Imprensa Navjot Rai +1-858-617-7623 media@neurocrine.com

Investidores Todd Tushla +1-858-617-7143 ir@neurocrine.com

Takeda Pharmaceuticals

Imprensa no Japão Kazumi Kobayashi +81 (0) 3-3278-2095 kazumi.kobayashi@takeda.com

Imprensa nos outros países Monique Kelley +1-857-600-3488 monique.kelley@takeda.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.