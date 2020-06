Mundo tem mais de 8 milhões de casos de coronavírus

Mais de 8 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente no mundo, mais da metade na Europa e nos Estados Unidos, segundo uma contagem feita pela AFP às 19h de Brasília desta segunda-feira (15), com base em fontes oficiais.

Pelo menos 8.000.202 pessoas contraíram a COVID-19, das quais 435.176 morreram. Na Europa, o continente mais afetado, foram registrados 2.417.902 casos (188.085 falecidos), enquanto os Estados Unidos são o país com o maior número de casos (2.110.182) e de óbitos (116.081). O número de casos detectados dobrou desde 10 de maio, e nos últimos oito dias foram registradas mais de um milhão de novas infecções. No entanto, estas cifras representam apenas parte do número real de contágios, pois muitos países só examinam os casos mais graves ou têm meios de diagnóstico limitados.