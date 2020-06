Trump diz que vai reduzir à metade número de soldados americanos na Alemanha

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (15) que está cortando pela metade o número de soldados americanos na Alemanha, porque Berlim é "inadimplente" em suas contribuições à Otan e trata seu país "mal" no tema comercial.

Trump declarou à imprensa que existem 52.000 soldados americanos no país europeu.

"É um custo tremendo para os Estados Unidos", afirmou.

"Então, estamos reduzindo esse número, deixando-o em 25.000 soldados".

Segundo o Pentágono, o número de militares dos Estados Unidos estacionados na Alemanha seria entre 34.000 e 35.000, embora a rotatividade de unidades possa elevar temporariamente esse total a 50.000.

As tropas americanas estão estacionadas no país desde o final da Segunda Guerra Mundial, formando a maior parte da defesa convencional da aliança da Otan contra a União Soviética durante o período da Guerra Fria.

O ressurgimento das ambições militares da Rússia sob a presidência de Vladimir Putin deu à presença dos militares americanos uma nova importância nas últimas duas décadas, com os países da Europa Central e Oriental liderando o caminho para pressionar por defesas mais fortes tendo os Estados Unidos à frente.

No entanto, Trump disse que estava reagindo aos pagamentos insuficientes da Alemanha à Otan.

"A Alemanha é inadimplente, eles são inadimplentes há anos e devem bilhões de dólares da Otan e precisam pagar. Então, estamos protegendo a Alemanha e eles são inadimplentes. Isso não faz sentido", disse Trump, que acusou repetidamente os membros europeus da Otan por se fiarem nos Estados Unidos para não cumprir seu compromisso de gastar pelo menos dois por cento do PIB em defesa.

Os principais líderes políticos alemães expressaram preocupação na semana passada com relatos de que os Estados Unidos planejavam limitar o número de soldados em cerca de 25.000.

O plano levantou novas questões sobre o compromisso de Trump em relação a acordos de cooperação de longa data com aliados europeus, com alguns observadores temendo que a medida pudesse prejudicar a segurança da Otan.

Trump disse que a Alemanha como a potência econômica da União Europeia também é culpada porque "eles nos tratam muito mal no comércio".

"Estamos negociando com eles sobre isso, mas agora não estou satisfeito com o acordo que eles querem fazer. Eles custaram aos Estados Unidos centenas de bilhões de dólares ao longo dos anos no comércio, então somos explorados no comércio e explorados na Otan".

O presidente republicano reclamou que a Alemanha estava lucrando com a presença de tropas americanas.

"Esses são soldados bem pagos. Eles moram na Alemanha e gastam grandes quantias de dinheiro na Alemanha. Em toda parte, essas bases são muito prósperas para a Alemanha. Então a Alemanha fatura."