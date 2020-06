Suécia e Dinamarca socorrem companhia aérea SAS com recapitalização

A Suécia apresentou, nesta segunda-feira (15), um plano de recapitalização para recuperar a companhia aérea escandinava SAS, afetada pela pandemia da COVID-19 - informou a empresa, acrescentando que também receberá apoio da Dinamarca.

Estocolmo planeja um plano de até 5 bilhões de coroas (cerca de US$ 545 milhões), anunciou o ministro sueco de Empresas, Indústria e Inovação, Ibrahim Baylan, em entrevista coletiva nesta segunda.

Este projeto deve ser submetido ao Parlamento.

Em uma nota, a empresa afirma ainda que o governo dinamarquês também concordou com a recapitalização da SAS, mas que ainda não mencionou uma quantia.

A SAS estima que "serão necessários 12,5 bilhões de coroas (US$ 1,33 bilhão) no novo plano de recapitalização".

"O objetivo é garantir que a SAS seja totalmente financiada e que seus recursos próprios retornem ao nível anterior à pandemia da COVID-19", afirmou.

Suécia e Dinamarca são os dois principais acionistas da empresa.

Atingida com força pela pandemia do novo coronavírus, assim como todo setor aéreo internacional, a SAS declarou sua intenção de cortar 1.900 vagas na Suécia, 1.300 na Noruega e 1.700 na Dinamarca, ou seja, 40% de sua mão de obra.

A companhia também observou que espera receber o apoio do governo norueguês.

No início de maio, a SAS anunciou que havia obtido uma linha de crédito renovável de 3,3 bilhões de coroas (US$ 350 milhões) com a garantia da Suécia e da Dinamarca, para poder enfrentar a crise.