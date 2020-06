"Substância ativa" da eventual vacina da AstraZeneca será produzida na Bélgica

A "substância ativa" da eventual vacina contra o coronavírus anunciada pelo grupo farmacêutico AstraZeneca será produzida na Bélgica, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira.

"A Novasep, empresa francesa e líder europeia na produção de vetores virais, anuncia que assinou um acordo com a empresa biofarmacêutica AstraZeneca, em vista da produção para a Europa de uma vacina da Universidade de Oxford", disse Novasep na nota.

"A produção ocorrerá na fábrica belga da Novasep em Seneffe" (centro), explica a empresa, que poderá "se apoiar no ecossistema biofarmacêutico local para mobilizar rapidamente os recursos humanos adicionais necessários".

A AstraZeneca anunciou no sábado que assinou um acordo com a Alemanha, França, Itália e Holanda para garantir o fornecimento à UE de pelo menos 300 milhões de doses de uma eventual vacina contra o coronavírus, que está sendo desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford.

O acordo prevê o fornecimento do antígeno a todos os países membros da UE, assim como a outros países europeus, quando estiver pronto, o que pode ocorrer no final do ano, disseram fontes do governo alemão à AFP.

A Novasep explicou na declaração que o acordo planeja fornecer a vacina para a Europa durante 2021.