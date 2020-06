Tivemos alta da covid-19 em alguns Estados, mas retomada avança, diz Kudlow

Diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow afirmou neste domingo, em entrevista à emissora CNN, que houve aumento recente nos casos da covid-19 em alguns Estados americanos. "Isso é um fato", admitiu, citando como exemplos Texas, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Flórida. Ao mesmo tempo, Kudlow mostrou otimismo sobre a retomada econômica. "Estamos no estágio da recuperação", garantiu.



Kudlow disse que o aumento de casos em algumas partes dos Estados Unidos "é uma preocupação" e pediu que as pessoas reforcem o controle das diretrizes de saúde, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Além disso, notou que o país agora faz bem mais exames para o novo coronavírus do que em março e disse que o aumento nas hospitalizações pode ter ocorrido agora também por causa do retorno de algumas cirurgias eletivas, que estavam suspensas no auge da pandemia.



O assessor econômico do presidente Donald Trump foi questionado sobre o possível fim em agosto do programa de proteção à folha de pagamentos (PPP, na sigla em inglês). Há um debate nos EUA se não seria o caso de estender essa iniciativa, já que o desemprego continua alto e nem todas as vagas fechadas por causa da doença serão reabertas logo. Kudlow lembrou que os benefícios de auxílio-desemprego não serão interrompidos e mostrou otimismo sobre a volta dos empregos. "Estamos reabrindo", disse, complementando que o governo "não quer interferir nisso". "Haverá algum benefício para a volta ao trabalho, mas não tão substancial", afirmou ele.