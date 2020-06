Atlético de Madrid empata com Athletic Bilbao e segue fora da 'zona da Champions'

O Atlético de Madrid (6º) não conseguiu sair do empate em 1 a 1 fora de casa contra o Athletic Bilbao (10º) pela 28ª rodada da Liga espanhola, a primeira após a paralisação provocada pela pandemia, e continuou fora da 'zona da Champions'.

O atacante Iker Muniain abriu o placar para o Athletic com um chute na reta final do primeiro tempo (37), mas dois minutos depois o hispano-brasileiro Diego Costa empatou (39). Com esse resultado os 'colchoneros' se igualaram em número de pontos ao Getafe (5º) e Real Sociedad (4º), que tem um jogo a menos e por enquanto ocupa a última posição que dá acesso à Liga dos Campeões.

Praticamente descartado da luta pelo campeonato, o Atlético de Madrid tem como principal objetivo terminar entre os quatro primeiros para se classificar para o principal torneio de clubes da Europa.

O time madrilenho começou o jogo pressionando, mas acabou deixando a iniciativa para o Athletic, que aproveitou para abrir vantagem no placar com o chute de Muniain.

Dois minutos depois, Diego Costa recebeu um passe em profundidade de Saúl e deixou tudo igual, antes do goleiro Unai Simón (39) sair de sua meta.

No segundo tempo, as equipes não conseguiram alterar um placar que acabou sendo ruim para os dois lados.

"É um campo difícil (San Mamés), complicado, e você tem que trabalhar para vencer. Resta trabalhar, esperando termos uma final em cada jogo até o fim do campeonato", disse o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, após o jogo.

No sábado, o Barcelona derrotou Mallorca (18º) fora de casa por 4 a 0 ao retornar após três meses de inatividade devido à pandemia.

A goleada consolidou o Barça na primeira posição do campeonato, pressionando o segundo, o Real Madrid, que recebe o Eibar (16º) neste domingo.

Antes, o Valladolid (14º) havia vencido o Leganés (19º) por 2 a 1 fora de casa, enquanto o Villarreal (8º) derrotou o Celta (17º) por 1 a 0 nos acréscimos e o Espanyol (20º) conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Alavés (15º).

-- Jogos da 28ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Sevilla - Betis 2 - 0

- Sexta-feira:

Granada - Getafe 2 - 1

Valencia - Levante 1 - 1

- Sábado:

Espanyol - Alavés 2 - 0

Celta Vigo - Villarreal 0 - 1

Leganés - Valladolid 1 - 2

Mallorca - Barcelona 0 - 4

- Domingo:

Athletic Bilbao - Atlético de Madrid 1 - 1

(14h30) Real Madrid - Eibar

(17h00) Real Sociedad - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 61 28 19 4 5 67 31 36

2. Real Madrid 56 27 16 8 3 49 19 30

3. Sevilla 50 28 14 8 6 41 29 12

4. Real Sociedad 46 27 14 4 9 45 33 12

5. Getafe 46 28 13 7 8 38 27 11

6. Atlético de Madrid 46 28 11 13 4 32 22 10

7. Valencia 43 28 11 10 7 39 40 -1

8. Villarreal 41 28 12 5 11 45 38 7

9. Granada 41 28 12 5 11 35 33 2

10. Athletic Bilbao 38 28 9 11 8 30 24 6

11. Osasuna 34 27 8 10 9 34 38 -4

12. Levante 34 28 10 4 14 33 41 -8

13. Betis 33 28 8 9 11 38 45 -7

14. Valladolid 32 28 7 11 10 25 34 -9

15. Alavés 32 28 8 8 12 29 39 -10

16. Eibar 27 27 7 6 14 27 41 -14

17. Celta Vigo 26 28 5 11 12 22 35 -13

18. Mallorca 25 28 7 4 17 28 48 -20

19. Leganés 23 28 5 8 15 22 41 -19

20. Espanyol 23 28 5 8 15 25 46 -21