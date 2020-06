Colombiano Alex Saab é preso acusado pelos EUA de lavagem de dinheiro da Venezuela

O empresário colombiano Alex Saab, acusado pela oposição venezuelana de ser uma "figura de proa" do presidente Nicolás Maduro, foi preso na sexta-feira (12) em Cabo Verde, África, informou sua advogada neste sábado em Miami.

Cabo Verde não possui um tratado de extradição com os Estados Unidos e a advogada que confirmou sua prisão à AFP, María Domínguez, não ofereceu mais detalhes sobre o caso.

Junto com outros colombianos, Saab foi acusado em julho de 2019 nos EUA de lavar dinheiro sob um esquema de subornos, transferindo cerca de US$ 350 milhões fora da Venezuela para contas no exterior que possuíam ou controlavam.

O Departamento do Tesouro dos EUA sustenta que Saab se aproveita desde 2016 de contratos supervalorizados vinculados ao plano de ajuda alimentícia dos Comitês Locais de Abastecimento e Produção (CLAP) venezuelanos.

Essa afirmação faz parte de uma conspiração que inclui os três enteados de Maduro, assim como 13 empresas em vários países e operações ilegais no setor do ouro na Venezuela.

Uma autoridade dos EUA, em conversa com a AFP sob a condição do anonimato, explicou que devido à escassez de divisas no início de 2018, Maduro deu à Saab o monopólio da venda de ouro extraído ilegalmente das selvas do Arco Minero do Orinoco, vastas áreas de mineração do sul da Venezuela.

O Tesouro disse que Saab trabalhou com o ex-vice-presidente venezuelano e atual ministro do Petróleo, Tareck El Aissami, para montar essa estrutura, que teve apoio do Bandes e do Banco Central da Venezuela (BCV).

O governo venezuelano não se pronunciou sobre o caso até o momento.

Desde novembro passado, Saab e sua esposa italiana, Camilla Fabri, estão sendo investigados na Itália por pertenecer a uma rede de lavagem de dinheiro dos subsídios para a Venezuela relacionados ao programa CLAP, que tem cerca de 16 milhões de beneficiários, segundo a imprensa italiana.