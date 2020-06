EUA soma mais de 800 mortes pelo coronavírus em 24 horas

Os Estados Unidos registraram mais 839 mortes relacionadas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando a 114.613 o total de falecimentos, segundo a contagem divulgada nesta sexta-feira pela Universidade Johns Hopkins.

A maior potência do mundo é o país mais afetado pela pandemia em números absolutos, tanto em registros de óbitos quanto no total de infectados 2.044.572, de acordo com a instituição de Baltimore.

O país continua registrando cerca de 20.000 novos casos de COVID-19 por dia e luta para sair desse platô, que se mantém porque parte do país substituiu a outra na propagação do vírus.

Em áreas menos habitadas do território americano, o número de internações caiu em relação ao mês passado.

"É importante lembrar que esta situação não tem precedentes. E que a pandemia não terminou", disse Robert Redfield, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em entrevista à imprensa nesta sexta.

O governo do presidente Donald Trump admite que existem novos surtos de coronavírus em alguns estados, mas insiste que não haverá nenhuma nova medida interfira na economia se surgir uma segunda onda de casos.