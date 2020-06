Homens tentam levar obra de museu em Paris alegando 'expropriação da África'

Cinco homens, que denunciam a "expropriação de riquezas da África", entraram no Museu do Quai Branly, em Paris, nesta sexta-feira (12), e retiraram uma obra Bari do século 19 de seu pedestal, antes de serem detidos pela polícia, informaram diferentes fontes.

O museu apresentou queixa e uma investigação policial está em andamento, informou o Quai Branly, sem dar detalhes.

"Cinco indivíduos foram presos e mantidos sob custódia provisória, acusados de 'tentativa de roubo de objeto classificado em associação'", disse à AFP a promotoria da capital francesa.

Os homens foram filmados dentro do museu, reaberto desde terça-feira, e o vídeo foi publicado na internet. Um deles, que se apresenta como cidadão da República Democrática do Congo, aparece desparafusando a obra, auxiliado por outro, antes de carrega-la pelos corredores.

Nas imagens, o homem faz críticas à França e diz à polícia que "decidimos recuperar o que nos pertence, esses bens nos foram roubados durante a colonização" e "vamos embora com o nosso bem, nós o levaremos para casa".

O ministro da Cultura da França, Frank Riester, classificou o ato como "atentado contra o patrimônio", em comunicado. "Embora o debate sobre a devolução de obras do continente africano seja legítimo, não justifica esse tipo de ação", acrescentou Riester.