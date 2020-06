O petróleo fechou praticamente estável nesta sexta-feira, após uma queda acentuada na quinta-feira, mas teve sua primeira queda semanal desde abril.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto terminou em US$ 38,73 em Londres, alta de 0,5% em relação ao fechamento de quinta-feira.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega em julho caiu 0,2%, a US$ 36,26.

Na semana, o Brent perdeu 8,4% e o WTI 8,3%.