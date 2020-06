As placas urbanas de Penny Lane, em Liverpool, uma rua mundialmente famosa graças à música homônima dos Beatles, foram vandalizados com pichações na sexta-feira, em meio a acusações de que seu nome homenageia um comerciante de escravos.

Quatro placas com nomes de ruas estavam cobertas com tinta spray preta e alguém escreveu "racista" em uma parede ao lado de uma delas. Os moradores da área os limparam horas depois.

Após a indignação mundial pela morte do afro-americano George Floyd, pelas mãos de um policial branco nos Estados Unidos, um movimento de protesto contra as referências à herança colonial cresce no Reino Unido, assim como em outros países.

O debate chegou a Liverpool, no noroeste da Inglaterra, nos últimos dias, mas seu prefeito, Joe Anderson, garante que não está claro se a rua foi nomeada em homenagem ao comerciante de escravos James Penny.

"Há um debate sobre se a Penny Lane recebeu o nome de James Penny, mas as evidências são inconclusivas", disse um porta-voz do Liverpool International Slavery Museum, que está investigando suas origens.

Um político local, Richard Hemp, afirmou que o nome do escravagista se escrevia Penney e que a rua existe há mais de 500 anos, antes de Penney, antes da escravidão".