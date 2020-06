Comunicado do Business Wire :Hilton

Na próxima semana, a Hilton começará a implementação mundial de um novo programa para oferecer um padrão de limpeza e desinfecção pioneiro na indústria hoteleira para as propriedades da Hilton em todo o mundo. O Hilton CleanStay, criado em colaboração com a RB, fabricante de Lysol e Dettol, e com a Mayo Clinic, o sistema hospitalar mais bem classificado nos Estados Unidos, baseia-se nos já altos padrões de limpeza e higiene das propriedades Hilton, onde atualmente estão em uso produtos de limpeza comerciais, e inclui novos procedimentos para ajudar os hóspedes Hilton a desfrutar de uma estada ainda mais limpa e segura.

"Por mais de um século, nossa principal prioridade tem sido a segurança de nossos hóspedes e membros da equipe. À medida que a indústria hoteleira evolui para atender às expectativas em constante mudança dos viajantes, especialmente diante da pandemia de coronavírus, o Hilton CleanStay é a mais recente evolução de nosso compromisso em proporcionar a tranquilidade e a confiança que nossos hóspedes precisam para viajar livremente, enquanto protegemos nossos membros da equipe", afirma Chris Nassetta, Presidente e CEO da Hilton.

"Embora nossa hospitalidade possa parecer diferente a curto prazo, em todo o mundo estamos ansiosos para receber nossos hóspedes mais uma vez e criar as experiências inesquecíveis que eles esperam da Hilton."

Os hóspedes da Hilton podem começar a ver mudanças em alguns hotéis ao redor do mundo a partir da próxima semana, com o Hilton CleanStay implementado na maioria dos hotéis da Hilton das 18 marcas até meados de julho.

Hilton CleanStay do Check-in ao Check-out

-- Online: Antes mesmo de começar a viagem, os hóspedes encontrarão uma nova página no Hilton.com/cleanstay, que detalhará o que eles podem esperar durante a estadia. Além disso, os sites dos hotéis serão atualizados para indicar que os novos protocolos e procedimentos de limpeza foram implementados.

-- O Lobby: Os hóspedes que desejam uma experiência de chegada sem contato podem fazer check-in, escolher seu quarto, abrir a porta com uma chave digital, quando disponível, e fazer check-out usando seus dispositivos móveis através do aplicativo gratuito Hilton Honors. Esta opção está disponível em mais de 4.700 propriedades participantes da Hilton em todo o mundo para os hóspedes que reservam diretamente pelo aplicativo Honors ou pelo Hilton.com. Para um check-in tradicional, serão adotadas medidas de distanciamento físico, orientando os hóspedes sobre como passar pelo processo de check-in e check-in pessoalmente de maneira segura.

-- O Quarto: O primeiro ponto de contato com o quarto será com o selo Hilton CleanStay, colocado na porta após um processo rigoroso de limpeza completa. O quarto terá desinfecção extra das áreas mais frequentemente tocadas: interruptores de luz, maçanetas, controles remotos de TV, termostatos e muito mais. Os itens supérfluos como canetas e papel serão retirados. Lenços desinfetantes serão fornecidos em todos os quartos para uso dos hóspedes.

-- Serviço de limpeza: Os quartos serão cuidadosamente limpos e desinfetados antes da chegada de um novo hóspede. O serviço de limpeza durante a estadia será baseado na preferência dos hóspedes, sabendo que alguns podem não querer que a equipe entre no seu quarto. Comodidades adicionais, como roupas de cama e banho, estarão disponíveis mediante solicitação, entregues em embalagens protetoras e colocadas na porta do quarto.

-- Os espaços públicos: Haverá maior frequência de limpeza das áreas públicas. Por exemplo, as academias podem ser fechadas para limpeza várias vezes ao dia. Os equipamentos serão ajustados e colocados adequadamente para permitir o distanciamento físico e o número de hóspedes permitidos ao mesmo tempo pode ser limitado. A piscina e seus arredores serão limpos com frequência ao longo do dia e medidas de distanciamento físico serão adotadas. Estações com desinfetante para as mãos e toalhetes desinfetantes estarão disponíveis em toda a propriedade nas entradas principais e nas áreas de maior movimento.

-- Alimentos e bebidas: Nos restaurantes, mesas e cadeiras serão espaçadas para garantir o distanciamento físico adequado. Pratos e utensílios descartáveis e biodegradáveis estarão disponíveis mediante solicitação. Durante o café da manhã, os restaurantes oferecerão uma variedade de opções, incluindo itens para levar, pratos prontos embalados, serviço à la carte e serviço assistido. Ao solicitar o serviço de quarto onde ele é oferecido, os hóspedes experimentarão uma entrega sem contato, com os pedidos e utensílios descartáveis colocados do lado de fora na porta do quarto.

-- Reuniões e eventos: O novo programa Hilton EventReady with CleanStay estabelecerá um novo padrão para reuniões e eventos na Hilton. Esse programa fornecerá soluções de limpeza, flexibilidade, segurança e responsabilidade social, além de alimentos e bebidas criativos, as mais recentes tecnologias e práticas sustentáveis. Com um foco dedicado à saúde e bem-estar, a experiência do evento, do planejamento à execução, estará respaldada pela hospitalidade de classe mundial da Hilton, com um serviço impecável dos membros dedicados da equipe.

Desde o anúncio inicial da parceria, a RB forneceu sua experiência científica e trabalhou com a Hilton para executar em escala global o programa Hilton CleanStay. Embora o Lysol e o Dettol sejam os produtos mais utilizados em países onde a Hilton possui propriedades, os hotéis também terão acesso a outras marcas RB e aos principais produtos de classe comercial.

"Proteger as pessoas das doenças é fundamental para RB e para nossa carteira global de prevenção de germens", afirma Rahul Kadyan, EVP, América do Norte, Higiene/Home, RB. "Nossas marcas são construídas na confiança, na eficácia científica e no nosso desejo de educar os consumidores de todo o mundo para ajudar a romper a cadeia de infecção. Esta é uma parceria ideal para a RB para ajudar a impulsar os padrões maios altos de higiene e oferecer aos consumidores confiança para desfrutar da experiência Hilton."

Durante o desenvolvimento do Hilton CleanStay, a Mayo Clinic ofereceu seus conhecimentos médicos para aconselhar a Hilton sobre métodos e processos de treinamento, protocolos de limpeza e garantia de qualidade. Além disso, a Mayo Clinic aconselhou sobre novas tecnologias e métodos do setor de saúde que podem beneficiar os programas de limpeza e desinfecção nos hotéis Hilton.

"A segurança pessoal é extremamente crítica à medida que reabrimos as atividades comerciais e recreativas em todo o mundo", disse Stacey Rizza, M.D., especialista em doenças infecciosas da Mayo Clinic. "Estamos orgulhosos de trazer a experiência e o conhecimento da Mayo Clinic para a resposta ao COVID-19 em escala nacional e global. A Mayo tem a honra de trabalhar com a equipe da Hilton e de aconselhá-la sobre o protocolo e o treinamento do programa."

Os elementos do Hilton CleanStay receberão os hóspedes desde o momento em que entrarem no hotel e estarão presentes em todos os aspectos da experiência, garantindo o bem-estar dos hóspedes e dos membros da equipe sem comprometer a hospitalidade pela qual a Hilton é reconhecida.

Como parte do novo padrão de limpeza e higienização dos hotéis da Hilton, um treinamento foi projetado para garantir que todos os membros da equipe estejam cientes dos passos que podem ser tomados para que se mantenham e mantenham outras pessoas saudáveis enquanto estão no trabalho. Durante uma estadia, os hóspedes podem encontrar membros da equipe usando maneiras criativas de recebê-los e demonstrando sua hospitalidade enquanto usam equipamentos de proteção e respeitam o distanciamento físico.

