A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (Manul) se declarou "horrorizada" nesta quinta-feira após informações sobre a descoberta de pelo menos oito covas coletivas no oeste da Líbia, e pediu às autoridades que investigassem rapidamente essas mortes, segundo um comunicado.

"A Manul recebe com horror as informações sobre pelo menos oito valas comuns descobertas nos últimos dias, a maioria delas em Tarhouna", cerca de 65 quilômetros a sudeste de Trípoli, última fortaleza do marechal Jalifa Haftar, no oeste do país, tomada em 5 de junho pelas forças do Governo Nacional da União (GNA), reconhecido pela ONU.

"O direito internacional exige que as autoridades realizem investigações imediatas, eficazes e transparentes sobre todos os supostos casos de mortes ilegais", informou a missão da ONU.

A missão recebeu com satisfação a criação pelo Ministério da Justiça do GNA de uma comissão de investigação e pediu para "iniciar rapidamente os trabalhos" para "controlar os túmulos comunitários, identificar as vítimas, estabelecer as causas das mortes e entregar os restos mortais" para famílias.

Um jornalista da AFP teve acesso nesta quinta-feira ao suposto local da vala comum em Tarhouna, onde vários restos mortais foram descobertos no dia anterior e removidos pelo Crescente Vermelho Líbio para fazer as identificações.

Restos de roupas foram espalhados no local, perto das valas comuns recém-abertas, de acordo com o jornalista da AFP.