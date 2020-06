Comunicado do Business Wire :Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials, maior produtora totalmente integrada de resina de poliamida 66, anunciou hoje que assinou um contrato para comprar os ativos da NCM (Changshu) Co., Ltd. e da Tehe Engineering Plastic (Suzhou) Co., Ltd., localizadas no Parque Industrial de Alta Tecnologia Changshu Yushan (conhecido como o "The Park"), um dos principais parques industriais avançados da região costeira oriental da China, a 100 quilômetros de Xangai.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200611005914/pt/

Dr. Kevin Wu (second from the left), Ascend's APAC senior vice president and managing director, is joined by representatives of Changshu Yushan High-tech Industrial Park and the owners of the newly acquired assets at a signing ceremony in Shanghai on June 11, 2020. (Photo: Business Wire)

A aquisição oferece à Ascend uma presença flexível de crescimento na região. O plano diretor da empresa inclui a expansão de ativos compostos no local, juntamente com um centro global de pesquisa e desenvolvimento, com foco em aplicações existentes nas áreas automotiva, elétrica e eletrônica, e nas áreas de consumo e industrial, além de novidades em áreas como a de impressão 3D e filmes de alto desempenho.

Phil McDivitt, presidente e diretor executivo da Ascend, disse que a compra posiciona a empresa para facilitar o fornecimento a clientes na Ásia e apoiar o crescimento futuro do mercado. "O plano de longo alcance da Ascend inclui o fornecimento de serviços de classe internacional para clientes em todo o mundo", disse McDivitt. "O Park, com sua proximidade com principais grupos da indústria automotiva da China e de Xangai, tornou a escolha ideal para um centro que nos ajudasse a alcançar melhor os mercados emergentes da Ásia".

Dr. Kevin Wu, vice-presidente sênior e diretor administrativo das operações da Ascend na região Ásia-Pacífico, disse que a nova instalação ajudará a apoiar os esforços para agilizar o lançamento no mercado e o suporte ao cliente localizado. "Este é um capítulo emocionante para a Ascend na Ásia, pois oferece capacidade regional de fabricação e inovação para responder com eficiência às necessidades dos clientes e personalizar soluções formuladas para os mercados asiáticos", disse ele. "Estamos satisfeitos por termos conseguido uma localização tão boa e gratos pelo forte apoio das autoridades do The Park e da cidade de Changshu".

Os termos da transação não foram divulgados. A empresa planeja assumir a propriedade em agosto.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials é fornecedora premium global de plásticos, fibras e produtos químicos de alta qualidade, e a maior produtora integrada de resina PA66. Com sede em Houston, Texas, a Ascend possui nove unidades globais, entre elas, cinco unidades de fabricação totalmente integradas localizadas no sudeste dos Estados Unidos e uma unidade de compostos plásticos de engenharia na Europa, todas dedicadas à inovação e à produção segura. Com três das maiores unidades de processamento químico do mundo, os materiais da Ascend formam elementos presentes em produtos utilizados em aplicações diárias, de vestuário e airbags a braçadeiras, placas de circuito, tapetes e peças de automóveis. As 2.600 pessoas que compõem a força de trabalho global da Ascend têm como compromisso fazer a diferença nas comunidades onde atuamos e liderar o desenvolvimento de soluções de materiais que inspiram todas as pessoas diariamente e em todos os lugares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200611005914/pt/

Para obter mais informações: Ascend Performance Materials Alison Jahn, vice-presidente de comunicações globais Tel: +1 713-210-9809 E-mail: ajahn@ascendmaterials.com

Para consultas editoriais e recortes: EMG Rita Verschuuren Tel: +31 164 317 024 E-mail: rverschuuren@emg-pr.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.