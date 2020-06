Sevilla vence Betis

O Sevilla venceu o Betis por 2 a 0 nesta quinta-feira em um clássico atípico com portões fechados na retomada do campeonato espanhol, após a paralisação de três meses causada pela pandemia de coronavírus.

Um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da COVID-19 precedeu o pontapé inicial do jogo que abriu a 28ª rodada da Liga, a primeira das onze que ainda faltam ser disputadas.

"É um dia realmente importante, porque estamos novamente diante de muitos torcedores de todo o mundo", disse o presidente da LaLiga, Javier Tebas, mais cedo, durante uma coletiva com a imprensa internacional.

Os gols da vitória do Sevilla foram marcados no segundo tempo, depois de dominar a primeira etapa. O atacante argentino Lucas Ocampos abriu o placar cobrando pênalti logo após o intervalo (56) e o meia brasileiro Fernando tranquilizou a sua equipe, marcando de cabeça pouco depois (62).

O jogo que reativou a terceira grande liga europeia (após a Bundesliga e a liga portuguesa) foi disputado "em circunstâncias que há três meses eram inimagináveis", disse o técnico do Sevilla, Julen Lopetegui.

- 'É diferente' -

Duas vezes por ano, o dérbi Sevilla-Betis mobiliza toda a cidade, dividida em torcidas rivais que costumam lotar os respectivos estádios e vivem apaixonadamente a partida.

Mas desta vez não foi assim. O estádio Sánchez Pizjuán vazio e as rígidas medidas sanitárias que cercaram o duelo, deixaram claro que o "derbi sevillano" foi disputado com medo do coronavírus, o que não impediu que alguns torcedores se aproximassem do estádio, mesmo proibidos de entrar.

"É diferente, e a gente sente uma pena, mas, fora isso, a sensação é intensa também", disse à AFP Laura Marín, uma torcedora de Sevilla, que se aproximou do estádio com sua mãe e seu pai torcedor do Betis, "na família estamos divididos" , brincou ela, ao lado também de seu marido e o filho pequeno.

Laura é um dos 200 torcedores que foram ver a chegada dos ônibus da equipe, sob a vigilância da polícia, que garantiu que não haveria concentração de pessoas e que a distância de segurança seria mantida.

O campeonato espanhol continua nesta sexta-feira com o Granada (9º) recebendo Getafe (5º) e o Valencia (7º) jogando em casa contra o Levante (13º).

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Sevilla - Betis 2 - 0

- Sexta-feira:

(14h30) Granada - Getafe

(17h00) Valencia - Levante

- Sábado:

(09h00) Espanyol - Alavés

(12h00) Celta Vigo - Villarreal

(14h30) Leganés - Valladolid

(17h00) Mallorca - Barcelona

- Domingo:

(09h00) Athletic Bilbao - Atlético de Madrid

(14h30) Real Madrid - Eibar

(17h00) Real Sociedad - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 58 27 18 4 5 63 31 32

2. Real Madrid 56 27 16 8 3 49 19 30

3. Sevilla 50 28 14 8 6 41 29 12

4. Real Sociedad 46 27 14 4 9 45 33 12

5. Getafe 46 27 13 7 7 37 25 12

6. Atlético de Madrid 45 27 11 12 4 31 21 10

7. Valencia 42 27 11 9 7 38 39 -1

8. Villarreal 38 27 11 5 11 44 38 6

9. Granada 38 27 11 5 11 33 32 1

10. Athletic Bilbao 37 27 9 10 8 29 23 6

11. Osasuna 34 27 8 10 9 34 38 -4

12. Betis 33 28 8 9 11 38 45 -7

13. Levante 33 27 10 3 14 32 40 -8

14. Alavés 32 27 8 8 11 29 37 -8

15. Valladolid 29 27 6 11 10 23 33 -10

16. Eibar 27 27 7 6 14 27 41 -14

17. Celta Vigo 26 27 5 11 11 22 34 -12

18. Mallorca 25 27 7 4 16 28 44 -16

19. Leganés 23 27 5 8 14 21 39 -18

20. Espanyol 20 27 4 8 15 23 46 -23