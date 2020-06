Pesquisadores em Israel produzem eletricidade a partir de plantas

Cientistas da Universidade de Tel Aviv conseguiram, após anos de pesquisa, produzir eletricidade a partir de plantas, o que demonstra que estas podem ser uma fonte de energia "limpa".

O estudo foi divulgado pela revista científica britânica Energy and Environmental Science, e dirigido pelo professor Iftach Yacoby, diretor do laboratório de energia renovável da faculdade de Ciências da Vida da Universidade de Tel Aviv, em colaboração com o professor Kevin Redding, da Universidade do Arizona (EUA).

O estudo demonstra que as plantas têm capacidade de produção elétrica particularmente eficaz, baseada no processo da fotossíntese.

De acordo com Yacoby, todas as plantas verdes, folhas, ervas ou algas, possuem verdadeiros "painéis solares" e podem transformar um raio de luz em uma corrente de elétrons. O desafio é extrair esta corrente das plantas, diz o professor.

"Para fazer funcionar um eletrodoméstico, simplesmente conecte-o a uma tomada de luz. No caso de uma planta, (ainda) não sabemos onde conectar. Temos buscado um nano plug trabalhando com microalgas", nas quais temos injetado uma enzima que produz hidrogênio com a ajuda de um biorreator, explica.

As microalgas desenvolveram células que continham a nova enzima e os pesquisadores concluíram então que produzem eletricidade.

O professor Yacoby afirmou estar convencido de que será "uma nova era para a agricultura que, depois de ter alimentado os humanos por milênios, poderá ser utilizada para produzir energia".

"Pensávamos que havia um potencial, mas não sabíamos se funcionaria e funcionou", após quase seis anos de trabalho, contou o cientista.

"Consideramos que há muitas coisas que se possam fazer graças aos resultados de nossa pesquisa", acrescentou, dado que, a longo prazo, "reduzirá a contaminação nos setores de transporte e na indústria pesada", por exemplo.

No entanto, em sua opinião, levará ainda entre 10 e 20 anos para alcançar isso.