Panamá encontrou dezenas de restos humanos como resultado da invasão dos EUA em 1989

As autoridades panamenhas recuperaram em uma vala comum dezenas de restos humanos pertencentes às vítimas da invasão americana de 1989, que encerrou o regime do ex-ditador Manuel Antonio Noriega, informou o Ministério Público nesta quinta-feira (11).

"Até o momento, foram encontrados mais de 70 restos", dos quais 16 foram transferidos ao necrotério judicial do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses "para suas respectivas análises", disse o MP.

Autoridades judiciais do Panamá iniciaram em janeiro deste ano a exumação de restos mortais de vítimas enterradas em uma fossa comum do cemitério Jardim da Paz, localizado na Cidade do Panamá.

As exumações foram feitas após a reabertura de 14 investigações inacabadas sobre civis mortos durante a invasão. O objetivo é identificar os restos mortais e determinar as causas da morte.

Os trabalhos foram suspensos devido às medidas tomadas pelo governo para evitar a propagação do coronavírus, mas foram retomados nesta semana.

Em 20 de dezembro de 1989, mais de 27.000 soldados dos EUA invadiram o Panamá para derrubar Noriega (1983-1989), procurado por um tribunal de Miami por tráfico de drogas.

Oficialmente, houve cerca de 500 mortos embora algumas organizações garantam que foram milhares.

O governo panamenho do ex-presidente Juan Carlos Varela criou por decreto em 2016 uma comissão para contabilizar e identificar os mortos pela invasão.