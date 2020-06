Uefa vai analisar na próxima semana formato de conclusão da Champions e sedes da Euro

O formato e o cronograma da reta final da Liga dos Campeões 2019-2020, interrompida devido ao coronavírus e que deverá ser retomada em agosto, estão na agenda de uma reunião crucial da Uefa na próxima quarta e quinta-feira, anunciou nesta quinta a confederação europeia de futebol.

As cidades organizadoras da Euro-2020, adiada em um ano para 2021, também devem ser confirmadas nesta reunião por videoconferência do comitê executivo da instância.

Escolhida antes da pandemia, Istambul ainda é a cidade oficialmente designada para sediar a final da Liga dos Campeões de 2020.

Mas a pandemia gerou dúvidas e as cidades de Frankfurt, Lisboa, Madri e Moscou apareceram na imprensa como possíveis alternativas. A BBC informou na terça-feira que a capital portuguesa parece ser a favorita.

De acordo com a imprensa, a Uefa poderia planejar um formato alterado para a Liga dos Campeões a ser disputada em agosto, com partidas únicas em campo neutro começando nas quartas de final, em vez do formato tradicional de ida e volta, talvez reunindo as oito equipes na mesma cidade.

No momento da interrupção do futebol devido à pandemia em março, a Liga dos Campeões estava nas oitavas de final com quatro equipes já classificadas para as quartas: Atlético de Madrid, Atalanta, RB Leipzig e PSG.

No que diz respeito à 16ª edição da Eurocopa, inicialmente prevista para 2020 em doze cidades, surgiram dúvidas sobre a capacidade de um "número reduzido" deles de manter o seu compromisso, afirmou a Uefa.

A lista definitiva de estádios será conhecida na próxima quarta-feira.

Durante a reunião, a Uefa também decidirá sobre a continuação e o fim da Liga Europa e da Liga dos Campeões feminina, também suspensas, e discutirá a edição 2020-2021 da Champions masculina.