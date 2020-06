OMS adverte que pandemia acelera sua expansão na África

A velocidade com que a pandemia de COVID-19 passou de 100.000 para 200.000 casos confirmados na África demonstra a rápida disseminação da doença, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira.

A África chegou a 200.000 casos na terça-feira, segundo uma contagem da AFP.

"Chegar aos primeiros 100.000 casos levou 98 dias e apenas 18 dias para chegar a 200.000", disse Matshidiso Moeti, diretor regional da organização para a África, em uma videoconferência.

"Embora esses casos na África não representem mais de 3% do total mundial, é claro que a pandemia está se acelerando", alertou.

O novo coronavírus já infectou mais de 7,3 milhões de pessoas em todo o mundo e causou mais de 416.000 mortes.

A África tem 5.635 mortes e 210.519 casos confirmados, de acordo com o último balanço da AFP às 11H00 GMT de fontes oficiais.

Nesse continente "a pandemia ainda está concentrada nas grandes capitais e arredores, mas vemos cada vez mais casos nas províncias", explicou Moeti.

A maioria desses casos nas cidades veio de voos da Europa.

"Dez dos 54 países africanos lideram os números", explicou. 80% dos casos estão concentrados nessa dúzia de países, com a África do Sul no topo (25%).

A população relativamente jovem do continente e a experiência em grandes epidemias crônicas favoreceram o controle da COVID-19 até o momento, que forçou a imposição de grandes medidas de confinamento nos países industrializados.