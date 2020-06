Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") anunciou hoje a adição de dois parceiros ao seu Programa de Sociedade Social Corporativa (Corporate Social Responsibility, CSR) Global, que assume compromissos de longo prazo para fortalecer os sistemas de saúde e melhorar o acesso à saúde de todos nos países em desenvolvimento. Como parte de um processo anual de tomada de decisão, os funcionários da Takeda em todo o mundo votaram para adicionar o Fundo Acesso à Saúde e Pontes para o desenvolvimentocomo novos parceiros para o Programa CSR Global, que agora suporta 16 programas em mais de 60 países.

Os compromissos da Takeda com essas novas organizações parceiras no ano financeiro de 2020 incluem:

-- 1,1 bilhão de ienes (US$ 10,1 milhões*) para o Fundo Acesso à Saúde para ajudar a construir e melhorar os centros de saúde comunitários e capacitar o pessoal de saúde de organizações étnicas de saúde e organizações étnicas de saúde comunitária (EHOs / ECBHOs, nas siglas em inglês) no Estado Shan de Mianmar para oferecer serviços de saúde de qualidade, principalmente para mães e crianças, nos próximos cinco anos.

-- 681 milhões de ienes (US$ 6,3 milhões*) para o Pontes para o desenvolvimento para eliminar ou controlar cinco doenças tropicais negligenciadas na Papua Nova Guiné e Vanuatu, incluindo filariose linfática, bouba, lepra, tracoma e helmintíases transmitidas pelo solo. O projeto de três anos melhorará a capacidade do trabalhador de saúde, o acesso a cuidados e tratamento.

"Saudamos e valorizamos muito o interesse que a Takeda e seus funcionários demonstraram em contribuir para melhorar a saúde de populações vulneráveis em áreas afetadas por conflitos e de difícil acesso no estado de Shan, em Mianmar", disse Oren Ginzburg, diretor do Fundo Acesso à Saúde.

"A equipe do Pontes está empolgada em iniciar esse importante trabalho em serviço às comunidades e populações que são frequentemente esquecidas", disse Julie Jacobson, sócia-gerente e cofundadora da Pontes para o desenvolvimento. "Neste projeto, trabalhando com países, nosso objetivo é alcançar benefícios duradouros à saúde através da eliminação e controle de várias doenças tropicais negligenciadas em uma abordagem inovadora. Agradecemos aos funcionários da Takeda que ajudaram a tornar isso possível com o seu apoio."

Este ano representa o 5o aniversário do Programa CSR Global da Takeda, que capacita os funcionários nos 80 países onde a Takeda opera a tomarem decisões para quais atividades inovadoras e de alto impacto recebem o apoio da Empresa. O Programa, enraizado nos valores da empresa, forma uma parceria ativa com organizações de classe mundial e organizações não-governamentais (ONGs) com histórico comprovado de abordagem de problemas globais de saúde de maneiras eficazes e duradouras para prevenir doenças, treinar profissionais de saúde, fortalecer cadeias de suprimentos e melhorar acesso a diagnóstico e tratamento de qualidade para pacientes em todo o mundo.

"Desde o seu lançamento em 2016, o Programa CSR Global da Takeda se concentrou em iniciativas que fortalecem os sistemas de saúde e aumentam o acesso durante a jornada do paciente em países de baixa e média renda. Esperamos alcançar pelo menos 17 milhões de beneficiários até 2025 em todo o mundo", disse Takako Ohyabu, diretor global de assuntos corporativos. "Temos orgulho de fazer parceria com o Fundo de Acesso à Saúde e Pontes para o Desenvolvimento, na medida em que nos esforçamos para aumentar a capacidade dos profissionais de saúde e os cuidados preventivos para pacientes em qualquer lugar, garantir acesso confiável a equipamentos e suprimentos essenciais e capacitar as comunidades com conhecimento, serviços e acesso ao cuidado."

Em menos de cinco anos, os parceiros do Programa CSR Global da Takeda produziram um impacto transformacional que atende às comunidades em todo o mundo hoje e continuará a contribuir para melhores resultados de saúde e sistemas de saúde mais fortes nos próximos anos, incluindo:

-- JOICFP, Plan International e UNICEF alcançaram aproximadamente 700.000 mulheres grávidas e mães, recém-nascidos, crianças e adolescentes, com atendimento, serviços e educação de qualidade na África subsaariana e no Oriente Médio.

-- JOICFP, Plan International, Seed Global Health e UNICEF na África e no Oriente Médio, com a Visão Mundial no Sul da Ásia, treinaram coletivamente aproximadamente 6.000 profissionais de saúde em 15 países, incluindo enfermeiros qualificados, parteiras e estagiários, bem como comunidade profissionais de saúde e voluntários em nutrição.

-- Milhões de crianças foram imunizadas contra o sarampo, e a capacidade de treinamento oferecida por instituições acadêmicas e clínicas na África Subsaariana foi ampliada exponencialmente.

De acordo com os valores centrais da Takeda e o apoio duradouro a sistemas de saúde fortes e acesso a serviços de saúde para todos, a Takeda anunciou recentemente contribuições para a resposta global à COVID-19 por meio de três organizações lideradas pelas Nações Unidas para fortalecer os sistemas de saúde, melhorar o acesso a cuidados e suprimentos, e abordar a insegurança alimentar.

A Takeda também estabelece parcerias filantrópicas público-privadas com instituições acadêmicas e multilaterais que promovem mudanças em todo o mundo, como o Fundo Global de Combate à Aids, tuberculose e malária e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

* As informações financeiras relacionadas às doações foram convertidas de ienes para USD usando o ¥108,87: $1 em 3 de junho de 2020. Para evitar dúvidas, os valores a pagar como parte das doações são denominados em ienes.

