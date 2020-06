Europa proíbe entrada de pessoas vindas de países onde a epidemia esteja fora de controle

(foto: Public Domain Pictures)

deve se reabrir ao mundo a partir de 1º de julho, mas é quase certo que osserão impedidos de entrar no antigo continente. É que adecidiu não receber pessoas vinda de países onde adoainda não esteja controlada.O bloco europeu começa a elaborar hoje uma lista com os países que já “arrumaram a casa” e terão acesso ao continente. Entre os parâmetros usados para decidir quem pode entrar na Europa, estão o número de novas infecções, a tendência da epidemia e as políticas adotadas pelos governos para o combate à doença.Como o segundo país do mundo em número de casos e a caminho do segundo lugar quanto ao número de óbitos pelo coronavírus, além de uma taxa de contágio descontrolada, a tendência atual é que o Brasil esteja na lista dos países que serão barrados pela Europa. Porém, para os países que ficarem de fora da lista, poderá haver excessões para familiares de residentes, estudantes internacionais e trabalhadores não qualificados considerados essenciais.A restrição da entrada de não europeus expira no próximo dia 15, mas deve ser prorrogada até 30 de junho. A Comissão Europeia quer que os 27 países membros do bloco, além dos quatro que fazem partes da zona Schengen (Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein) interrompam todos os controles nas fronteiras internas até o dia 20 de junho.